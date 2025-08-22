Gurbetçi parasız kaldı kanını sattı. Yapılan bir yorum gözyaşları döktürdü

ABD’de yaşayan genç bir Türk, para kazanmak için kanını sattığı anları videoya alarak sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede viral olan görüntüler, Türkiye’de ve dünyada geniş yankı buldu. Gurbetçinin, kan bağış merkezinde yaşadığı deneyimi anlattığı video, izleyenlerde farklı tepkiler uyandırdı.

Kimileri “Yaratıcı bir fikir” derken, bazıları “Para için bu kadarına gerek var mı?” yorumlarıyla eleştirdi. Ancak asıl dikkat çeken, Türkiye’den İsmail Üçbaş adlı bir vatandaşın videosunun altına yazdığı duygu yüklü yorum oldu.

İzmir’de yaşayan Üçbaş, “Parasız bir günümde, çocuklarım meyve suyu içsin diye Kızılay’a kan bağışlamıştım” diyerek kendi hikayesini paylaştı. Bu yorum, okuyanları gözyaşlarına boğarken, ekonomik zorlukların insan hayatını nasıl etkilediğini bir kez daha ortaya koydu.

Sosyal medya kullanıcıları, Üçbaş’ın durumunun Türkiye’deki birçok ailenin gerçeği olduğunu vurguladı. Bir başka vatandaş ise yorumunda, “Bu Türkiye’nin acı gerçeği. İktidar, seçim zamanı emekliye, asgari ücretliye zam yapar, bayram ikramiyesini artırır. Seçim olmayınca vatandaş unutuluyor. Yakında böbrek satanları da duyarız” diyerek tepkisini dile getirdi.

Videonun altına yazılan diğer yorumlarda, ABD’de kan bağışının 50 ile 100 dolar arasında bir ödeme ile yapıldığı belirtildi. Türkiye’de ise Kızılay’ın kan bağışçılarına genellikle çay, bisküvi veya meyve suyu gibi küçük ikramlar sunduğu biliniyor.

Gurbetçinin videosu, ekonomik çaresizliğin insanları hangi noktalara sürükleyebileceğini gözler önüne sererken, Türkiye’deki ekonomik sorunlara da ayna tuttu.