Gurbetçi şikayetçi oldu, bakanlık cezayı kesti

Edirne’de bir işletmeye ''fahiş fiyat'' uyguladığı gerekçesiyle Ticaret Bakanlığı tarafından 1 milyon TL para cezası kesileceği açıklandı.

Bir gurbetçi, Kapıkule Sınır Kapısı’nda bulunan bir işletmeden aldığı sim karta 2 bin 500 TL ödemesinin ardından şikayetini sosyal medyadan duyurdu. Bunun üzerine harekete geçen Bakanlık yetkilileri, iş yerine 1 milyon TL ceza kesileceğini duyurdu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Avrupa’dan Türkiye’ye gelen gurbetçi vatandaşımızın Edirne’deki bir dinleme tesisinden yaptığı alışverişte, aldığı ürünün 3 katına satıldığını sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla duyurması üzerine Edirne Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından söz konusu işletmede gerekli denetimler yapılmıştır'' dedi.