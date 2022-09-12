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Döviz fırlayınca gurbetçiler Türkiye’de bakın nereye akın etti. Türkiye adım atar atmaz paraları katlanıyor ne de olsa

Avrupa’da dövizin yükselmesiyle birlikte işçiliğe ve yedek parçaya fazla para ödemek istemeyen gurbetçiler oto sanayi sitelerine akın etti. Türkiye’de en az yüzde 50 daha uyguna alışveriş yapan gurbetçiler bütün kış aracını yaptırmayıp yaz döneminde Türkiye’de aracını yaptırıp tatilini bitirip geri döndü.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 09:43
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Gurbetçiler döviz kuru yükselince Türkiye'de hem tatil yaptı hem de oto sanayilerde aracını yaptırıp gitti

Döviz fırlayınca gurbetçiler Türkiye’de bakın nereye akın etti. Türkiye adım atar atmaz paraları katlanıyor ne de olsa
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Avrupa’daki yüksek işçilik ücretini ödemek istemeyen gurbetçiler soluğu Türkiye’deki oto sanayilerinde aldı. Avrupalı Türkler Euro/TL’nin 18 seviyelerine çıkmasından sonra oto sanayilerine koştu.

Birçok yeni müşterilerin gelmesiyle birlikte ustalar, bütün yaz gurbetçilerin araçlarını yetiştirmek için ek mesai yaptı. Ustalar bu sezon yaşanan yoğunluk için döviz kurlarındaki yükselişe işaret ederken, gurbetçiler de araçlarını Türkiye’de en az yüzde 50 daha uyguna yaptırdı.

‘YÜZDE 50 DAHA UYGUN’

Hürriyet Gazetesi’nden aktarılan bilgilere göre; Sanayideki dükkânında BMW gibi lüks sınıftaki araçlarla ilgilenen Yusuf Bahar ise aradaki fiyat farkını, “Geçen sene Avrupa’da 3.500 Euro’ya mal olacak bir otomobil bakımını ve parça değişimini biz burada 1.200 Euro’ya yaptık. Gurbetçilerin bizi tercih etmesindeki diğer önemli sebep ise karşılıklı güven ilişkisi ve samimiyet” sözleriyle anlattı.

15 yıldır Paris’te yaşayan gurbetçi Murat İdris ise şu ifadeleri kullandı:

“Her sene aracımın bakımını ve diğer mekanik problemlerini Türkiye’de yapmaya çalışıyorum. Yurtdışındaki bir ustaya aracımın kaputunu açtırmam. Türkiye’de fiyatlar örneğin benim yaşadığım ülkeye göre yüzde 40-50 düzeyinde daha uygun. Diğer yandan, burada daha rahat oluyorum. Yani güven ve samimiyet de bizim burayı tercih etmemizdeki en önemli sebep. Sadece sanayi için değil diş, göz gibi sağlık işlerimizi de bekletip Türkiye’de gerçekleştiriyoruz.”

UKRAYNA PLAKALILAR HER YERDE

İstanbul’daki oto sanayi sitelerinin hemen hemen her yerinde Ukrayna ve Rusya plakalı araçlar da bulunuyor. Savaştan araçlarıyla kaçıp Türkiye’ye sığınan Ukraynalılar bakımlarını Türkiye’deki ustalara yaptırıyor. Sanayideki ustalar, “Rusya-Ukrayna savaşının başladığı şubat ayından bu yana, savaştan kaçıp aracıyla ülkemize gelen Ukraynalılara hizmet vermeye başladık. Onlar da bizim yeni müşterilerimiz oldular. Neredeyse her ay 1-2 yeni Ukraynalı geliyor. Aracının bakımını ve onarımını yaptırıyor. İşin garip yani son dönemde Rusya plakalı araçların sayısı da artmaya başladı. Bu sene gurbetçilerle birlikte Rusya ve Ukraynalı müşteri akını oldu” dedi.

FARINI ALIP GELDİ

İstanbul Atatürk Oto Sanayi’ndeki ustalardan Sebahattin Binici, “Avrupa’da bazı parçalar daha ucuz olduğu için parçalarını arabasına atıp burada taktıran var. Hatta önümüzdeki yılın hazırlığını bile şimdiden yapıyorlar. Örneğin, orada kimse farı temizlemeye, onarmaya uğraşmaz. Burada temizleme, onarma ve işçilik 3 bin TL. Gurbette farı değiştirse 7-8 bin TL’den aşağı ödemez” dedi. Binici, “Gurbetçiler hem ziyaretini yapmış oluyor hem de işlerini halledip gidiyor. Ağırlıklı olarak balata, lastik, bakım, mekanik gibi işçiliğin yoğun olduğu işleri burada yaptırıyorlar. Bu ara Ukrayna ve Rusya’dan da birçok insan arabasını yaptırmaya bize geliyor” ifadelerini kullandı.

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