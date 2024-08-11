Gurbetçiler gümüşe yoğun ilgi gösteriyor

Eskişehir'de gümüşçülük yapan Fatma Özkaraman, gurbetçilerin kente gelmesiyle gümüş alışverişinin yoğunlaştığını belirtti.

Özkaraman, “Gurbetçilerin gelmesiyle işlerimiz hızlandı. Yurtdışında yaşayan Eskişehirliler gümüş takılara ilgi gösteriyor. Kadınlar için kolye ve küpe setleri, erkekler için ise kral zincirleri ve yüzükler yoğun talep görüyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş de etkili. Kuyumculardan tek parça altın takı almak yerine, çok daha uygun fiyatlarla gümüş takı almayı tercih ediyorlar” dedi.

Gümüş ürünlerin uygun fiyatlı alternatifler sunması, gurbetçilerin tercihlerini etkileyen bir diğer önemli neden olarak öne çıkıyor.