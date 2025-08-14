Gurbetçinin aracı hurdaya döndü

Kaynak: İHA

Aksaray'da şoförünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Otomobilin pert olduğu kazada sürücü ağır şekilde yaralandı.

Kaza, Aksaray'ın merkeze bağlı Akin köy yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, şehir merkezi yönüne ilerleyen Hasan A. yönetimindeki yabancı plakalı BMW marka otomobil, şoförünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole indi.

Ardından takla atan otomobil tarım arazisine düşerken, otomobil adeta pert hale geldi.

Kazayı gören yoldan geçen başka sürücüler durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezine aktardı. İhbar üzerine olay mahalline polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralı sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

