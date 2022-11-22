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  • Bir dürüst gurbetçi daha çıktı: sabah 100 euro bozduruyoruz. 1900 TL. akşam 20 lira kalmıyor. Siz buna nasıl dayanıyorsu

Bir dürüst gurbetçi daha çıktı: sabah 100 euro bozduruyoruz. 1900 TL. akşam 20 lira kalmıyor. Siz buna nasıl dayanıyorsunuz

Almanya'da yaşayan ve İstanbul'a gezmeye gelen bir gurbetçinin, sokak röportajında söyledikleri sosyal medyada gündem oldu. Gurbetçi vatandaş, "Sabah 100 Euro bozduruyoruz, öyle lüks bir şey de yiyip içmiyoruz genel ihtiyaçlar. Akşam 5 gibi 20 TL kalıyor cebimizde. Siz buna nasıl dayanıyorsunuz. Almanya'da şu durum olsa kimse hükümeti orada tutmaz." dedi.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 11:38
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Gurbetçinin sözleri gündem oldu: Almanya'da şu durum olsun yemin ediyorum hükümeti yerinde koymaz kimse

Bir dürüst gurbetçi daha çıktı: sabah 100 euro bozduruyoruz. 1900 TL. akşam 20 lira kalmıyor. Siz buna nasıl dayanıyorsunuz
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Sosyal medyada bir sokak röportajında Almanya'dan geldiğini söyleyen gurbetçinin ifadeleri dikkat çekti. 

Gurbetçi, "Ben hayret ediyorum ve durumdan çok memnunsunuz. Almanya'da şu durum olsun yemin ediyorum hükümeti yerinde koymaz kimse. Ya Türkiye'deki insanlar kendilerine bu mağdur durumu hoş görüyor." ifadelerini kullandı.

Almanya’dan geldiğini söyleyen gurbetçi, röportaj esnasında çevredekilere "Siz niye layık görmüyorsunuz arkadaşlar kendinize ya, neyiniz eksik? Avrupa'da yaşayanlardan neyiniz eksik?" diyerek isyan etti. 

"ALMANYA'DA ŞU DURUM OLSUN YEMİN EDİYORUM HÜKÜMETİ YERİNDE KOYMAZ KİMSE"

Türkiye'nin ekonomisine dikkat çeken gurbetçinin ifadeleri şöyle:

"Buraya geliyorum 100 Euro bozduruyorsunuz sabah 8'de, akşam üzeri saat 4 5'te cebinizde kalan 20 TL.  o da kahve içip gezdiğimiz şekilde. Bunu nasıl yapıyor bu insanlar ben hayret ediyorum ve durumdan çok memnunsunuz. Almanya'da şu durum olsun yemin ediyorum hükümeti yerinde koymaz kimse. Ya Türkiye'deki insanlar kendilerine bu mağdur durumu hoş görüyor.

Soruyorum çocuklara, benim çocuğum 5 ülke gezdi, Avusturya'ya Beşiktaş'ın maçına gidiyor, cebimden para ödemedim, devlet parasını veriyor, okul harçlığını ödüyor, izne gelirken izin paramızı veriyor, yani bunlara siz niye layık görmüyorsunuz arkadaşlar kendinize ya, neyiniz eksik? Avrupa'da yaşayanlardan neyiniz eksik?"

 

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vatandaş
22.11.2022 12:03
Ah be ablam bizlerin beyninin eksik oldugunu çözemedin mi daha  
 
m.kaynak
22.11.2022 12:01
bu bayana gönülden teşekkürlerimi bir borç bilirim. En doğruları dile getirmiş.  
 
akıllı
22.11.2022 11:50
En can alıcı soru:'Avrupa'da yaşayanlardan neyiniz eksik ?Neyimiz eksik ben biliyorum...  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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