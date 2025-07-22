Gurbetçinin yalanını ortaya çıkardı. Et fiyatına Mercedes aldı. Cem Küçük'ün de iddiasını çürütmüştü

Almanya’da yaşayan gurbetçilerin Türkiye’deki sokak röportajlarında verdikleri abartılı fiyat bilgileri, sosyal medyada hem şaşkınlık hem de tepki yaratıyor. Özellikle market, restoran ve hizmet fiyatları hakkında gerçek dışı rakamlar telaffuz eden gurbetçiler, tartışmaların odağında.

Bu iddiaları çürüten videolarıyla dikkat çeken Bursalı Erhan, son olarak “Almanya’da etin kilosu 400 Euro” diyen bir gurbetçinin sözlerini mercek altına aldı.

Bir sokak röportajında muhabirin “Et ne kadar?” sorusuna “400 Euro” yanıtını veren gurbetçi, tepkiler üzerine önce “Araba 400 Euro” diyerek iddiasını değiştirdi, ardından “100 Euro”ya düşerek geri adım attı.

Muhabirin “Canlı göstereceğim” diyerek telefonu çıkarması üzerine köşeye sıkışan gurbetçi, iddiasını savunamadı. Almanya’nın Bremen şehrinde 15 yıldır yaşayan Bursalı Erhan, bu yalanı çürütmek için harekete geçti.

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Bursalı Erhan, cep telefonunu “Allahım sen büyüksün” diyerek fırlatıp bir markete giderek gerçek fiyatları belgeledi. Markette 1 kilo kuzu kolun 12.99 Euro, en pahalı etin ise 15.99 Euro olduğunu gösterdi. Erhan, ironik bir şekilde bir galeriye giderek Mercedes A 140 model aracın 400 Euro’ya satıldığını da ortaya koydu ve aracı satın alarak iddiayı tiye aldı.

Erhan, daha önce gazeteci Cem Küçük’ün “Almanya’da domates fiyatları 4-5 Euro’dan 20 Euro’ya çıktı, bu Alman tarihinde görülmemiş bir rakam” iddiasını da araştırmıştı. Yaptığı incelemeyle en pahalı domatesin 2.99 Euro, en ucuzunun ise 0.99 Euro olduğunu kanıtladı.