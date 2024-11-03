Gürbulak Sınır Kapısı'nda, 4,5 tonluk uyuşturucu operasyonu

Düzenleme: Kaynak: AA - TRT Haber
Gürbulak Sınır Kapısı'nda, 4,5 tonluk uyuşturucu operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Sınır Kapısı'nda 4,5 tonu aşkın metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimlerince yakalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimlerince yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları sonucunda, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan üç tır riskli kategoride değerlendirilerek detaylı kontrole tabi tutuldu.

Yapılan operasyonda x-ray taramasında söz konusu araçlarda şüpheli yoğunluk tespit edildi. Narkotik dedektör köpeklerden de faydalanılarak yapılan arama sonucunda, talk pudrasına emdirilmiş 706 kilogram ve bitki köklerine gizlenmiş 3 bin 797 kilogram olmak üzere 4,5 tonu aşkın metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle genişletilen operasyon kapsamında tespit edilen failler gözaltına alındı. Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Açıklamada, "Gürbulak Sınır Kapısı’nda rekor miktarda uyuşturucu yakalaması gerçekleştirilerek zehir tacirlerine önemli darbe indirildi." ifadesi kullanıldı.

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