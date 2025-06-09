Gürcan Bilgiç "Mourinho'yu Aziz Yıldırım getirdi"

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Bu konuda spor yazarı Gürcan Bilgiç olası bir ayrılıkta maliyetini Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un beraber üstleneceğini söyledi.

"SORUMLULUĞU ALACAK AZİZ BAŞKAN ÜSTÜNE"

Bilgiç "Ne dedi Aziz Başkan, "Mourinho'yu getiriyorum" dedi. "Fenerbahçe'nin çocuğu devri bitmiştir" dedi. Ali Koç da gitti Mourinho'yu getirdi. Mourinho'yu getiren kim esasında o zaman? Aziz Başkan. Dolayısıyla Mourinho gidecekse bunun maliyetini Aziz Başkan ile Ali Başkan birlikte üstlenecekler. Bu sorumluluğu alacak Aziz Başkan üstüne." ifadelerini kullandı.