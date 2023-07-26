Gürcan Bilgiç sordu. Galatasaray petrol mü buldu

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına da hızlı başladı.

Sarı Kırmızılılar Halil Dervişoğlu, Angelino, Cedric Bakambu ve Wilfried Zaha'yı transfer etti ve son olarak Icardi'nin bonservisini de aldı.

Galatasaray, Wilfried Zaha'ya 3 yılda 4 milyon euro maaş verecek. Icardi'nin ise sözleşmeyi imzalaması takdirde senelik 10 milyon euro maaş alacak.

Sabah gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç ise bu transferler hakkında yorum yaptı. Bilgiç "Galatasaray'ın şu anki bütçesiyle Zaha ve Icardi'ye bu paralar ödenmesi mümkün değil. Florya'da petrol falan bulmaları lazım" dedi.