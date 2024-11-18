Gürcistan Cumhurbaşkanı'ndan yeniden seçim çağrısı

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, 26 Ekim’de gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin ardından ülke genelindeki siyasi krizin derinleştiğine dikkat çekerek, yeni seçimlerin acilen yapılmasını talep etti. Zurabişvili, Orbeliani Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, "Bu seçimlerin en kısa sürede tekrarlanması zorunludur" dedi.

Cumhurbaşkanı, seçimlerin adil ve şeffaf bir şekilde yapılabilmesi için uluslararası bir soruşturmanın şart olduğunu vurguladı. Bu adımın, seçimlerdeki sistematik hataların ortaya çıkarılması ve düzeltilmesi adına gerekli olduğunu belirten Zurabişvili, mevcut hükümetin izlediği politikalardan dolayı ülkenin ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Zurabişvili, "Bu durumdan dolayı ülke çok ciddi bir durumda ve daha fazlasını söyleyebilirim, ülke ciddi tehditlerle karşı karşıya. Günbegün saldırgan bir hükümetin ve destekçilerinin organize propagandasıyla bunun körüklendiğini görüyoruz" diye konuştu. Ayrıca, 26 Ekim’deki seçimlerin gizliliği ve evrenselliği ilkelerinin ihlali iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne dava açacağına da dikkat çekti.

Öte yandan, Batı yanlısı muhalefet partileri de seçim sonuçlarını tanımayı reddederek protestolarını sürdürmekte. Başkent Tiflis'te, muhalif grupların düzenlediği gösteriler kapsamında, Çavçavadze Caddesi’nde çadırlar kurarak protesto etkinliklerini devam ettiriyorlar. Göstericiler, seçimlerin yeniden yapılmasını talep ederken, muhalefet liderleri de mücadelelerini sürdürecekleri konusunda kararlı olduklarını belirtiyor.