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Gürcistan duyurdu: İsrail vatandaşına suikast engellendi

Gürcistan Güvenlik Servisi, ülkede bir İsrail vatandaşına yönelik suikast girişiminin engellendiğini bildirdi.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 21:26
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Gürcistan duyurdu: İsrail vatandaşına suikast engellendi

Gürcistan duyurdu: İsrail vatandaşına suikast engellendi
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Gürcistan Güvenlik Servisi, ülkede bir İsrail vatandaşına yönelik suikast girişiminin engellendiğini duyurdu. Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, "Gürcistan'da bir İsrail vatandaşının para karşılığında cinayeti istihbarat tarafından engellendi" denildi.

Yapılan operasyonlar sonucunda bir Pakistan vatandaşı ile Gürcistan ve İran çifte vatandaşlığına sahip kişilerin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, "Cinayeti planlayanların kimlikleri tespit edildi. Cinayet talimatını veren İran vatandaşıdır" bilgisi verildi.

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