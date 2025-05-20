Gürcistan işsizlik oranınında yüzde 14.7’lik yükselme

Gürcistan'da 2025 yılının ilk çeyreğinde işsizlik oranı yüzde 14.7’ye yükselerek son bir buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Gürcistan İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 14’tü. Son verilere göre işsiz sayısı 10 bin 800 kişi artarak 239 bin 400’e ulaştı..

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ERKEKLERDE İŞSİZLİK DAHA YÜKSEK

İşsizlik oranı cinsiyete göre incelendiğinde erkeklerde daha belirgin bir artış yaşandığı görülüyor. 2024’ün ilk çeyreğinde yüzde 16.3 olan erkek işsizlik oranı, 2025’in aynı döneminde yüzde 17’ye çıktı. Kadınlarda ise geçen yıl yüzde 11.1 olan işsizlik, bu yıl yüzde 11.6 olarak kaydedildi.

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İSTİHDAM GERİLEDİ

İşsizlikteki bu artışa paralel olarak istihdam oranı da düşüş gösterdi. 2024’ün ilk çeyreğinde yüzde 47.3 olan istihdam oranı, 2025’in aynı döneminde yüzde 46.8’e geriledi. Çalışan kişi sayısı ise 7 bin 600 azalarak 1 milyon 394 bin 200’e düştü. Bu durum, iş gücü piyasasında yaşanan daralmanın açık bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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İŞ GÜCÜNE KATILIM DÜŞÜYOR

İş gücüne katılım oranı da hafif bir düşüş yaşadı. 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 55 olan bu oran, 2025’in aynı döneminde yüzde 54.8 olarak ölçüldü. Bu durum, vatandaşların bir kısmının artık iş aramaktan vazgeçtiğini ya da aktif olarak iş piyasasında yer almadığını gösteriyor.

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EKONOMİK ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR

Gürcistan ekonomisi 2024 sonunda toparlanma belirtileri gösterse de 2025’in ilk çeyreğinde açıklanan iş gücü verileri, iş piyasasında hala ciddi sıkıntılar yaşandığını ortaya koyuyor. Özellikle genç işsizlik oranlarının ayrı bir kalemde açıklanmamış olması, konunun derinliğine dair değerlendirmeleri kısıtlıyor. Ekonomistler, iş gücü piyasasındaki bu kırılganlığın sürdürülebilir büyüme açısından önemli riskler taşıdığı görüşünde.