Cumartesi günü gerçekleştirilen seçimlerde, Gürcistan'ın Rusya yanlısı iktidar partisi Gürcü Rüyası %54,08 oy oranıyla öne geçti. Bu oran, sandıkların %99’undan fazlasının açılmasıyla belirlendi. Avrupa yanlısı muhalefet, oy verme işlemi sona erdiğinde ilk başta kutlamalar yapmış, ancak resmi sonuçların gelmesiyle "soğuk duş" yaşadı. İtalyan basını, seçim sonrası yaşanan coşkuyu "abartılı açıklamalar, klakson sesleri ve havai fişeklerle dolu" olarak tanımlarken, Rusya yanlısı Gürcü Rüyası’nın zaferiyle muhalefetin hayal kırıklığına uğradığını belirtti.

Gürcistan’ın Yönü ve AB’den Uzaklaşma Tehlikesi

Seçim sonuçlarına göre, Gürcü Rüyası Partisi ve lideri Bidzina İvanişvili Gürcistan siyasetinde güçlü kalmaya devam ediyor. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Rusya’da zenginleşen milyarder İvanişvili’nin, Gürcü Rüyası’nın kampanyasında Gürcistan’ı yeni bir Rus savaşı tehlikesinden uzak tutacak “barış yanlısı” bir güç olarak tanıttığını ifade etti. Gürcistan’da Batı yanlısı tutumun giderek azaldığını belirten Guardian gazetesi, ülkenin Avrupa Birliği’ne entegrasyon sürecinin Gürcü Rüyası tarafından geciktirileceği yorumunu yaptı.

Gürcü hükümeti, Ukrayna’nın Rusya tarafından işgal edilmesini açıkça eleştirmemekle suçlanıyor ve AB'ye yönelmek yerine Rusya'ya yakın bir politika izlemeyi tercih ediyor. Rusya devlet televizyonu RT’nin başındaki Margarita Simonjan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Gürcü Rüyası’nı ilk tebrik edenler arasında yer aldı. Gürcü muhalefet liderleri ise seçim sonuçlarını kabul etmeye yanaşmayarak bu durumu “usulsüzlük ve darbe” olarak nitelendirdi.

Usulsüzlük İddiaları ve Muhalefetin Tepkisi

Muhalefet liderlerinden Tina Bokuchava, seçim sürecinde oyların “çalındığını” öne sürdü. Koalisyon liderlerinden Nika Gvaramia ise yaşananları “anayasal darbe” olarak nitelendirerek sorumluların hesap vermesi gerektiğini söyledi. Seçim sürecindeki usulsüzlükler, özellikle Marneuli ilçesinde dikkat çekti. İspanyol El País gazetesine göre, burada bir muhalefet gözlemcisi, başka bir gözlemcinin sandığa çok sayıda oy pusulası attığını görüntüledi.

Ayrıca, kırsal bölgelerde iktidar partisinin oy satın alma veya seçmenleri tehdit etme gibi yollarla seçmenleri etkilemeye çalıştığı iddia edildi. Muhalefet partileri, bu gelişmeler üzerine toplanarak yanıtlarını belirlemeye başladıklarını açıkladı. Georgia Today haber sitesi, muhalefet cephesinin Pazar günü geniş çaplı protesto gösterileri yapacağını duyurdu.

Bu seçim sonuçları, Gürcistan’ın Avrupa Birliği ile olan bağlarının daha da zayıflayabileceğine dair kaygıları artırırken, ülkedeki demokratik yapının tehlikede olduğuna dair görüşleri kuvvetlendirdi.