Gürcistan sınırında taksicilik yapan esnaf, artan maliyetlerden yakındı

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde taksicilik yapan esnaf işlerinin düşmesinden şikayet etti. Taksici Adem Dalkılıç, "İki yıl önce işler iyiydi ama şu an işler pek iyi değil. Piyasa ve ekonomi bozuk, bu yüzden işler kesildi" dedi.

Türkiye’nin Gürcistan sınırında bulunan Kemalpaşa’da, taksicilik yapan esnaf, mazot, sigorta ve kasko giderlerindeki artış nedeniyle işlerinde düşüş yaşadıklarını ifade etti. Taksici Ramazan Altunkaya, "10 yıldır taksicilik yapıyorum fakat son 2 yıldır işler iyi değil. Zamlar, mazot fiyatları ve diğer giderler nedeniyle kimse taksiye binmiyor. Şehir içi ulaşım ücretleri çok arttı. Birçok zorunlu gider çıktı, sigorta 30 bin lira, kasko 50 bin lira oldu. İnsanlar çarşıya inmez oldu çünkü alışveriş yapmak için paraları yok. Allah sonumuzu hayır etsin, ne diyelim" ifadelerini kullandı.

Sarp Sınır Kapısı’nda taksicilik yapan Adem Dalkılıç ise "İki yıl önce işler iyiydi ama şu an işler pek iyi değil. Piyasa ve ekonomi bozuk bu yüzden işler kesildi" dedi. Bir başka taksici ise, "Asgari ücrete yapılan zam yetersiz. Alt tabandaki insanlar paralarını harcamaktan çekiniyor. Eğer alt tabanda para olursa, piyasa biraz daha hareketlenir. Üst tabanda zaten para var ancak o da hareketlenmiyor. O yüzden kimse bir yere gitmiyor, işler oldukça kötü durumda" ifadelerini kullandı.