11 Kasım 2025 tarihinde Azerbaycan’dan Türkiye’ye havalanan kargo uçağı Gürcistan’da düştü. Yaşanan faciada 20 askerimiz şehit oldu.

Uçağın nasıl ve neden düştüğü merak edilirken ortaya birçok iddia atıldı. Uçağın içinde bulunan bir mühimmatın patladığı ya da uçağın dışarıdan müdahale ile vurulduğu öne sürülmüştü.

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşme nedeniyle ilgili ön inceleme bilgileri Azeri basınında yer aldı. AzeMedia’nın aktardığına göre, 11 Kasım’da Gürcistan’da düşen uçakta dış etki izi bulunmadı.

UÇAK 6 TON F-16 YEDEK PARÇASI İLE EKİPMAN TAŞIYORDU

Gövdede delik, yanık ya da füze çarpmasına işaret eden hasar tespit edilmedi. Uçağın Azerbaycan’daki Zafer Günü törenlerine katılan Türk F-16 filosuna lojistik destek sağladığı ve dönüşte yaklaşık 6 ton F-16 yedek parçası ile ekipman taşıdığı belirtildi.

Agenzia Nova da uçakta “sadece F-16 yedek parçaları vardı, mühimmat yoktu” bilgisini doğruladı. Milli Savunma Bakanlığı da uçakta patlayıcı bulunmadığını bildirdi.

Yayınlanan raporda önce kuyruk bölümünün uçaktan koptuğu değerlendiriliyor. Uzmanlar iki ihtimal üzerinde duruyor. İlki, uçağın uzun hizmet ömrü nedeniyle korozyonun bazı yapısal noktaları zayıflatmış olabileceği. İkincisi ise kargonun tam sabitlenmemesi sonucu uçuşta dengesizlik yaşanması. Sabotaj iddiaları ise net biçimde reddedildi.

C-130 UÇUŞLARI DURDURULDU

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Suudi Arabistan’dan satın alınan uçağa Erciyes Aviyonik modernizasyonu uygulandığını belirtti.

Uçağa, planlı gövde, motor ve pervane bakımlarının zamanında yapıldığı en son bakımının 11 Eylül-12 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştiği ifade edildi. Aktürk, “Uçaklarımızın uçuşları 12 Kasım 2025 itibarıyla tedbiren durdurulmuştur. Teknik incelemesi tamamlanan uçakların uçuşları tekrar başlayacaktır” sözlerini sarf etti.