Gürcistan'a inemeyen uçak Rize'ye indi   

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçak, hava muhalefeti nedeniyle Gürcistan'daki Batum Havalimanı’na iniş yapamadı.
Yolcu uçağı yağıştan dolayı Batum'a inemeyince Rize-Artvin Havalimanı’na iniş yaptı.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçak, hava muhalefeti nedeniyle Gürcistan'daki Batum Havalimanı’na iniş yapamadı.
Yolcu uçağı yağıştan dolayı Batum'a inemeyince Rize-Artvin Havalimanı’na iniş yaptı.
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