Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 14 Ekim'de düzenlenen hükümet karşıtı gösteride protestocularla bir araya gelen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen'e "yasa dışı yol kapatma" gerekçesiyle 5 bin Gürcü larisi (yaklaşık 1860 dolar) ceza verildi.

İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Gürcistan'da, 14 Ekim'de Tiflis'te yapılan Avrupa Birliği (AB) yanlısı ve hükümet karşıtı gösteriye ekibiyle katılan ​​​​​​​Valtonen'e, "yolu yasa dışı kapattığı" gerekçesiyle 5 bin Gürcü larisi ceza uygulandı.

BAŞBAKAN KOBAKHİDZE, VALTONEN İLE GÖRÜŞMESİNİ İPTAL ETMİŞTİ

Valtonen, 14 Ekim'de Tiflis'te onlarca kişinin katıldığı AB yanlısı gösteriye giderek desteğini ifade etmişti. Bunun üzerine Başbakan İrakli Kobakhidze, Valtonen ile yapılması planlanan ikili görüşmeyi iptal etmişti.

Valtonen, Finlandiya basınına yaptığı açıklamada, yoğun ziyaret programı nedeniyle Kobakhidze ile görüşmesini kendi kararıyla iptal ettiğini söylemişti.