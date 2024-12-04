Gürcistan'da muhalif lider Gvaramia gözaltına alındı

Polis, parlamento binasına yönelik havai fişek ve diğer malzemelerin muhalefet partilerinin ofislerinde saklandığını iddia ederek baskınlar gerçekleştirdi. Droa Partisi’nin lideri Nika Gvaramia, ofisinde yaşanan olaylar sırasında polisle yaşadığı gerginlik sonucu yaka paça gözaltına alındı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Gvaramia’nın "İdari Suçlar Kanunu" kapsamında yasa ihlali nedeniyle gözaltına alındığını doğruladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, polis bazı aktivistlerin evlerine de baskın düzenleyerek gözaltılar gerçekleştirdi.

Muhalefet liderlerinden Nika Melia, hükümetin baskıcı uygulamalarını eleştirerek, “Durum şu şekilde: Sözde iktidar tarafından yürütülen herhangi bir siyasi süreç yok. Bu, rejimin ayakta kalma çabasıdır. Ancak başarılı olamayacaktır, çünkü özgürlüğün kazanılması süreci çok daha güçlüdür” dedi.