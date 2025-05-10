Gürcistan'da Türkiye hazımsızlığı: AB'ye tepki yağıyor

Gürcistan, 7-8 Mayıs 2025 tarihlerinde Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısına davet edilmedi. Ülkemiz Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından temsil edildiği ve diğer aday ülkelerin de katılım sağladığı zirveye, Kosova da dahil edildi. Kosova, AB aday ülkesi olmasa da potansiyel üye olarak kabul ediliyor.

Gürcistan, 2023 yılında AB adaylık statüsü kazanmıştı ancak, bu süreçten sonra ülke içindeki siyasi gelişmeler, ilişkileri zorlaştırdı. "Gürcü Rüyası" partisinin onayladığı ve ardından uygulamaya soktuğu Rusya yanlısı yasalar, AB ile olan ilişkileri gerginleştirdi. Bunun neticesinde, AB ile müzakereler durduruldu ve bu, Gürcistan’ın Avrupa Birliği’ne katılım sürecinin en önemli aşamasını oluşturuyor. 2024’te AB eleştirileri sonrası Başbakan Irakli Kobahidze, ülkesinin Avrupa entegrasyonu sürecini dört yıl ertelediğini açıkladı. Bu kararın ardından ülke genelinde protestolar, şiddetli çatışmalar ve pek çok siyasi tutuklama yaşandı.

Başbakan Irakli Kobahidze, zirveye katılmama kararını “haksız” olarak nitelendirdi ve ülkesinin bu durumu kabul etmeyeceğini belirtti. Gürcü medya organı Netgazet ise Türkiye ve diğer adayların davet edilip Gürcistan’ın davet edilmemesini eleştirdi.