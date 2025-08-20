Gürcistan'da ÜFE yükselişe geçti

Gürcistan İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, temmuz ayında üretici fiyatları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 oranında arttı. Bu oran, haziran ayındaki yüzde 3’lük artışın üzerinde gerçekleşerek fiyatlardaki ivmelenmeyi ortaya koydu.

Veriler, artışın yalnızca belirli alanlarla sınırlı kalmadığını, ekonominin farklı kollarında hissedildiğini gösterdi. İmalat sektöründe fiyatlar hazirandaki yüzde 1,6’dan temmuzda yüzde 2’ye çıktı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe ise yüzde 13,8 olan yıllık artış, yüzde 13,9’a yükseldi.

ENERJİ VE SU HİZMETLERİNDE BELİRGİN ARTIŞ

Enerji alanında da dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme hizmetlerinde fiyat artışı yüzde 8,3’ten yüzde 10’a çıktı. Bu oran, özellikle sanayi ve hizmet sektörlerini doğrudan etkileyen bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve çevre hizmetlerinde de sınırlı da olsa bir yükseliş kaydedildi. Haziran’da yüzde 0,1 olan fiyat artışı, temmuzda yüzde 0,6’ya çıktı.

AYLIK BAZDA DURAĞAN SEYİR

Yıllık artışa rağmen temmuz ayında üretici fiyatlarında aylık bazda dikkat çekici bir hareket gözlenmedi. Haziran’da yüzde 0,4 oranında artan fiyatlar, temmuzda sabit kaldı. Bu durum, kısa vadede fiyat baskılarının yavaşladığını ancak yıllık bazda genel bir artış eğiliminin sürdüğünü ortaya koyuyor.

BÖLGESEL EKONOMİ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Gürcistan ekonomisi, son yıllarda enerji ve madencilik sektörlerinde yaşanan dalgalanmaların etkisiyle farklı dönemlerde fiyat oynaklıkları yaşamıştı. Temmuz 2025 verileri, ülkenin üretim maliyetlerinde genel bir yükseliş trendine işaret ediyor. Özellikle enerji fiyatlarındaki artışın, hem hanehalkı giderlerini hem de üretim maliyetlerini artırabileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlar, fiyat artışlarının dış ticaret dengesi, enflasyon ve tüketici fiyatlarına yansımaları bakımından önem taşıdığını vurguluyor. Gürcistan’ın Türkiye ile ekonomik ilişkileri göz önüne alındığında, bu gelişmelerin bölgesel ticaret dengelerine de yansıyabileceği ifade ediliyor.