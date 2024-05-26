Gürcistan'ı sel vurdu

Gürcistan’ın Kvemo Kartli bölgesindeki Marneuli ve Bolnisi kentlerinde akşam saatlerinde şiddetli yağış başladı.
Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel sonrası ciddi hasarlar meydana geldi. Yağışlarda can kaybı yaşanmadı.
Marneuli kentinde Algeti nehrinin taşması nedeniyle yüzlerce mağazanın yer aldığı çarşıyı su bastı.
Çarşı esnafı ürünlerin kullanılamaz hale geldiğini söylerken, zararın en az 3 milyon lari (35 milyon TL) olduğunu ifade etti.
Nehrin taşmasının ardından onlarca kişi evlerinde mahsur kaldı. Kvemo Kartli genelinde elektrikler kesildi.
Selin vurduğu bir başka kent Bolnisi’de de köyleri şehir merkezine bağlayan köprüler çöktü.
Tarlaların ise büyük hasar gördüğü öğrenildi.