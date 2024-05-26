Gürcistan'ı sel vurdu

Gürcistan'ı sel vurdu
Kaynak: İHA

Gürcistan’ın Kvemo Kartli bölgesindeki Marneuli ve Bolnisi kentlerinde yaşanan sel nedeniyle dükkanları su basarken, köprüler büyük hasar aldı.

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Gürcistan'ı sel vurdu 1

Gürcistan’ın Kvemo Kartli bölgesindeki Marneuli ve Bolnisi kentlerinde akşam saatlerinde şiddetli yağış başladı.

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Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel sonrası ciddi hasarlar meydana geldi. Yağışlarda can kaybı yaşanmadı.

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Marneuli kentinde Algeti nehrinin taşması nedeniyle yüzlerce mağazanın yer aldığı çarşıyı su bastı.

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Çarşı esnafı ürünlerin kullanılamaz hale geldiğini söylerken, zararın en az 3 milyon lari (35 milyon TL) olduğunu ifade etti.

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Nehrin taşmasının ardından onlarca kişi evlerinde mahsur kaldı. Kvemo Kartli genelinde elektrikler kesildi.

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Selin vurduğu bir başka kent Bolnisi’de de köyleri şehir merkezine bağlayan köprüler çöktü.

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Tarlaların ise büyük hasar gördüğü öğrenildi.

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