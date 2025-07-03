Gürcü enflasyonu son 2 yılın zirvesinde

Gürcistan’da enflasyon Haziran ayında yıllık bazda yüzde 4 olarak ölçüldü. Bu oran Mayıs ayındaki yüzde 3,5 seviyesinden önemli bir artış göstererek Mart 2023’ten bu yana en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti. Gürcistan Ulusal İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilere göre, fiyatlardaki artış özellikle gıda ve alkolsüz içeceklerde belirginleşti; bu kalemde fiyatlar yıllık bazda yüzde 10,1 artış gösterdi. Alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde de artış yüzde 4,6 olarak gerçekleşti.

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Konut ve altyapı hizmetlerinde fiyatlar yüzde 1 artarken, sağlık harcamalarında da yüzde 9,4 artış yaşandı. Diğer hizmet ve ürünlerde ise ortalama artış yüzde 6,7 olarak kaydedildi. Restoran ve otel sektöründe fiyatlar değişmeyerek yüzde 6 seviyesinde sabit kaldı.

Öte yandan mobilya, ev ekipmanı ve bakım masraflarında fiyatlar düşüş gösterirken, giyim ve ayakkabı fiyatları yüzde 0,8 oranında geriledi. Ulaşım, iletişim ve kültürel hizmetlerde ise deflasyon devam etti. Aylık bazda Haziran ayında tüketici fiyatları sabit kalırken, Mayıs’ta yüzde 0,4 artış yaşanmıştı.