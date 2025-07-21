Gürcü ihracatı güçleniyor

Gürcistan, Haziran 2025'te 732,8 milyon dolarlık dış ticaret açığı vererek, son 15 ayın en düşük seviyesine ulaştı. Geçen yılın aynı ayında bu rakam 781,4 milyon dolardı. Ülke ekonomisinin dış ticaret performansındaki bu iyileşme, özellikle ihracatta yaşanan dikkat çekici artışla birlikte geldi. Gürcistan Ulusal İstatistik Ofisi'nin (Geostat) yayımladığı verilere göre, Haziran ayındaki ihracat bir önceki yıla göre yüzde 10,4 artarak 640,2 milyon dolara yükselirken, ithalat ise sadece yüzde 0,9’luk artışla 1 milyar 373 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

YILIN İLK YARISINDA AÇIK BÜYÜDÜ

Haziran ayındaki toparlanmaya rağmen, yılın ilk altı ayı geneline bakıldığında Gürcistan'ın dış ticaret dengesi henüz pozitife dönmüş değil. 2025'in ilk yarısında dış ticaret açığı toplamda 5 milyar 464,6 milyon dolara çıktı. Bu rakam, 2024’ün aynı dönemindeki 4 milyar 894,9 milyon dolarlık açığa göre ciddi bir artışa işaret ediyor. Aynı dönem içinde ihracat yüzde 13,7, ithalat ise yüzde 12,4 oranında artış gösterdi. Uzmanlara göre bu durum, ekonomide üretim ve dış talep artışının bir sonucu olarak okunabilir.

BÜYÜME SİNYALLERİ VE DIŞ TALEP

Geostat’ın yayımladığı dış ticaret verileri, Gürcistan ekonomisinin ihracat kapasitesinde gözle görülür bir toparlanma olduğunu ortaya koyuyor. Artan ihracat, özellikle Avrupa ve Asya pazarlarındaki dış talebin güçlenmesine bağlanıyor. Tarım ürünleri, maden cevherleri ve hafif sanayi mamulleri ihracatta öne çıkan kalemler arasında yer aldı. İthalattaki sınırlı artış ise iç piyasada tüketim büyümesinin yavaşladığına ya da alternatif yerli üretimin devreye girdiğine işaret ediyor olabilir. Gürcistan ekonomisi, Rusya-Ukrayna savaşı, küresel enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve bölgesel politik belirsizliklere rağmen dengeli büyüme eğilimini sürdürmeye çalışıyor.