Gürcü vekilden çarpıcı iddia: "Batı, gençlerimizi kışkırtıyor"

Gürcistan siyaseti, son dönemde Batılı ülkelerin ülkedeki siyasi süreçlere müdahale ettiği iddialarıyla çalkalanıyor. Bu tartışmaların merkezinde, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'ne mensup milletvekili İrakli Zarkua'nın, Batı destekli sivil toplum kuruluşları ve diplomatik misyonlar aracılığıyla gençlerin protesto ve şiddet eylemlerine hazırlandığına dair açıklamaları yer alıyor.

Gürcistan Parlamentosu Diaspora İşleri Komitesi Başkanı İrakli Zarkua, gazetecilere yaptığı açıklamada, medya organlarında çıkan "Litvanya'da ve Birleşik Krallık'ta Gürcü aktivistlerin Ekim seçimleri için hazırlandığı" yönündeki haberlere tepki gösterdi. Zarkua, bu iddiaları "yurt dışı patronları" tarafından gençlerin kandırılması ve şiddete teşvik edilmesi olarak nitelendirdi.

ZARKUA: "GENÇLERİ SOKAK EYLEMLERİ İÇİN EĞİTİYORLAR"

Zarkua, konuşmasında muhalif grupları ve onlara destek veren Batılı güçleri hedef aldı. "Yabancı patronlar gençlerimizi arsızca kullanıyorlar, onları kandırıp şiddete itiyorlar" diyen vekil, aileleri de uyardı. Zarkua'nın açıklamaları, "devrim" ve "kaos" gibi ifadelerle desteklendi.

Zarkua, bu yabancı güçlerin gençleri Avrupa ülkelerinde finanse ettiğini ve onları tekrar suça bulaştırmak için kullandığını savundu. "İddialara göre, Birleşik Krallık Büyükelçiliği Litvanya'da gençlerin sokak gösterileri, devlet kurumlarına baskınlar ve polisle çatışmalar için yeniden eğitilmesini finanse ediyor" dedi. Ancak bu iddialara dair herhangi somut bir kanıt sunmadı.

AİLELERE ÇAĞRI: "ÇOCUKLARINIZI KOLLAYIN"

İrakli Zarkua, açıklamasının önemli bir kısmını gençlerin ailelerine yönelik yaptığı çağrıya ayırdı. Ailelerden çocuklarının nerede olduğunu, kiminle görüştüğünü ve ne için eğitildiklerini araştırmalarını istedi. "Geçen yıl da aileleri uyarmıştık, ancak sonuç olarak dışarıda ağlayan ve feryat eden ebeveynler gördük" diyerek geçmişteki olaylara atıfta bulundu. Bu sözlerle, devletin bu tür eylemlere karşı sert bir tepki gösterebileceği mesajını verdi.

Zarkua, "Devleti, sizin çocuklarınıza da benzer şekilde tepki vermeye mecbur bırakmayın" diyerek, bu tür eylemlerin yasal sonuçları olacağı uyarısında bulundu. "Burada bir devrimin gerçekleşmesi imkânsızdır, bunun bir temeli yoktur. Ama bu yurtsuzların patronları gençlerimizi kandırıp şiddete itmek için arsızca kullanıyorlar" ifadesini kullandı.

İDDİALAR VE GERÇEKLER

Zarkua'nın iddiaları, Batılı ülkelerin Gürcistan'da Ekim ayında yapılacak seçimler öncesinde muhalif grupları desteklediği ve ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalıştığı yönündeki resmî söylemi pekiştiriyor. Ancak bu iddialar bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil.

Gürcistan'da uzun süredir, "Yabancı Etki" yasası etrafında tartışmalar devam ediyor. Muhalefet ve sivil toplum kuruluşları, bu yasanın Rusya'daki "yabancı ajan" yasasına benzediğini ve muhalif sesleri susturmak için kullanıldığını iddia ediyor. Hükûmet ise yasanın şeffaflığı artırmayı amaçladığını savunuyor. Zarkua'nın açıklamaları, bu tartışmaların seçimlere yakın bir zamanda yeniden alevlendiğini gösteriyor.

Zarkua'nın açıklamaları, ülkedeki siyasî kutuplaşmanın derinliğini gözler önüne seriyor. İktidar, ülkeyi dış güçlerin etkisinden koruduğunu iddia ederken, muhalefet ve destekçileri, hükûmetin demokrasiyi baltaladığını ve otokratik bir yönetim kurmaya çalıştığını savunuyor. Ekim ayındaki seçimler öncesinde bu tür söylemlerin artması bekleniyor.