Güreş sırasında kalp krizi geçiren çocuk öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Güreş sırasında kalp krizi geçiren çocuk öldü

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Armut (Ğarbağ) köyünde arkadaşıyla şakalaşarak güreş tutan 16 yaşındaki çocuk, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.


Olay, Kozluk ilçesine bağlı Armut (Ğarbağ) köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Mustafa Güneri arkadaşıyla şakalaşmak amacıyla güreş tuttuğu sırada bir anda fenalaştı.

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Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güneri’nin cenazesi, hastane morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Olay köyde büyük üzüntüye neden olurken, çocuğun cenazesinin köy mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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