Güreş sporcusu Öztunç’tan Sekapark’ta kürsü

Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü sporcusu Ramazan Öztunç, CW Enerji Yağlı Güreş Ligi’nin üçüncü etabı olan 17. Sekapark Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde Tozkoparan Boyu’nda üçüncülük elde etti.

Kocaeli ev sahipliğinde düzenlenen ve Türkiye'nin dört bir yanından pehlivanların katılımıyla gerçekleştirilen 17. Sekapark Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde mücadele eden Manavgatlı sporcu Öztunç, Tozkoparan Boyu’nda üçüncülük elde ederek kürsü yapmayı başardı.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Öztunç’u ve ekibini tebrik ederek, “Geleneksel sporumuz olan yağlı güreşi yaşatmak ve gençlerimize sevdirmek amacıyla çıktığımız bu yolda sporcularımızın kazandığı her başarı, bizleri daha da motive ediyor. Ramazan kardeşimizi gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.