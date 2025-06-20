Gürlek ne yapmalı Gürlek’e ne yapılmalı?

CHP lideri Özgür Özel’in İstanbul Cumhuriyet başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları şöyle.

Birinci iddia:

“2019 öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gürlek’e Opel Insignia, çok pahalı, Opel’in en pahalı arabası olarak lüks araç tahsis etmiş…”

İkinci iddia:

“Gürlek bütün maaşlarını biriktirse alamayacağı bir yat gezmiş…”

Üçüncü iddia:

“Boğaziçi’nde imar mevzuatına aykırı bir yer Gürlek’e tahsis edilip aşırı lüks döşenmiş…”

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki açıklamalarına yanıt verdi.

Birinci yanıt:

“2019 yılında İstanbul’da Terör ve Örgütlü Suçlara bakan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevi dolayısıyla hassas bir görev icra etmiştir. İBB Başkanlığı, kamu kurumları arasındaki iş birliği zemininde adli makamlara tahsis ettiği araçlar kapsamında İstanbul Adliyesine de çeşitli araçlar tahsis etmiştir.”

İkinci yanıt:

“2022 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısıyla birlikte bir yatçılık fuarının açılışına Adalet Bakan Yardımcısı olarak katılmıştır. Sayın Gürlek’in idari bir makamda iken ilgili yat fuarına gerçekleştirdiği ziyaret nezaket gereğidir ve kamunun yerli üretime manevi desteği bağlamında gerçekleştirilmiştir. Sayın Gürlek’in tamamen kamu görevi dolayısıyla davet edildiği bir programa iştirak etmesini Sayın Özel’in istismar etmesi açık bir manipülasyondur.”

Üçüncü yanıt:

“İstanbul’da bütün izinleri alınmak suretiyle usulüne uygun olarak yapılan Adalet Bakanlığı lojmanını istismar etmesi sorumsuz bir tutumdur. Başsavcılık makamına tahsis edilmiş bir lojmanın, halihazırda başsavcılık görevinde bulunan bir kişiye özel bir tahsismiş gibi gösterilmesi manipülatif bir yaklaşımdır. Söz konusu lojman, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen lojmanlara benzer şekilde gayrişahsi bir mülk olarak kamu hizmetinde kullanılmaktadır.”

Değerli okurlarım,

Cüppelerinde ilik ve düğme olmayan hakimler, savcılar ve avukatlar bağımsız ve tarafsız yargının anayasal yetkilere sahiptir.

Hak, hukuk ve adalet düzeninin sağlanmasının en önemli hukukçularıdır.

“Terör ve Örgütlü Suçlara bakan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı” olarak görev yapan Akın Gürlek’in makam aracını neden Adalet Bakanlığı karşılamıyor?

Neden AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi karşılıyor?

Türkiye genelinde “Terör ve Örgütlü Suçlara bakan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı” olarak görev yapan hakimlerin makam araçları nasıl temin ediliyor?

Adalet Bakanlığı acilen açıklamalı.

Devlet imkanları mı fazla? Belediye imkanları mı fazla?

Belediye kaynakları ile edinilen araçlar ister hakim ister savcı ister iktidar ya da muhalefet milletvekili olsun neden tahsis ediliyor?

Adalet Bakanları da bu tahsislere göz yumarak suç işliyor.

“Terör ve Örgütlü Suçlara bakan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı” olarak görev yapan hakimlere Siyasi makam olan belediye başkanları tarafından araç tahsis edilmesi yargı- siyaset ilişkisinin en çarpıcı örneğidir.

Belediyeden tahsisli araç kullanan savcı ya da hakim o belediye hakkında nasıl hukuki işlem yapabilir?

Lojman konusuna gelince Özgür Özel, “İmar mevzuatına aykırı” diyor.

DMM, “İstanbul’da bütün izinleri alınmak suretiyle usulüne uygun olarak yapılan Adalet Bakanlığı lojmanı” diyor…

İmarı var mı yok mu DMM açıklamıyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi imara aykırı olur, “kaçak saray” denirse, Adalet Bakanlığının imara aykırı lojman yapması çok da anormal değil.

Akın Gürlek’e gelince AKP’li belediyeden tahsisli makam aracı kullanması nedeniyle mesleğinin etik kurallarını açıkça ihlal etmiştir.

Siyasete bulaştığı da kesindir.

Gürlek’in derhal başsavcılık görevinden istifa etmesi, HSK ve Türkiye Barolar Birliği tarafından hakkında soruşturma açılması ve avukatlıktan da ihraç edilmesi gerekir.