Güroymak SYDV 6 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Güroymak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde büro görevlisi ve sosyal yardım inceleme görevlisi olmak üzere 6 işçi istihdam edecek.

Sosyal yardım ve inceleme görevlisi kadrosu için;

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. Vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak

Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişiği bulunmamak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

Adli sicil kaydı

Kimlik fotokopisi

En az B sınıfı sürücü belgesi

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü personel başvuru formu (online başvuru sırasında verilen form)