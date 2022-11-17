Güroymak SYDV 6 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Güroymak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde büro görevlisi ve sosyal yardım inceleme görevlisi olmak üzere 6 işçi istihdam edecek.
Sosyal yardım ve inceleme görevlisi kadrosu için;
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. Vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak
Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişiği bulunmamak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
Adli sicil kaydı
Kimlik fotokopisi
En az B sınıfı sürücü belgesi
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü personel başvuru formu (online başvuru sırasında verilen form)
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