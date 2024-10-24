Güroymak’ta trafik kazası. 3 kişi yaralandı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Güroymak ilçe girişindeki kavşakta meydana geldi. Şevin İrem A. yönetimindeki 13 AAY 607 plakalı araç bariyerlere çarparak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 3 kişi olay yerine ilk gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Güroymak ve Tatvan Devlet Hastanelerine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.