Kaza, Zernek Barajı yakınlarında, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 FNY 206 plakalı otomobil ile 35 ABC 263 plakalı tankerin çarpışmasıyla meydana geldi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI, YOL TEKRAR TRAFİĞE AÇILDI
Feci kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Van'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin titiz çalışmasının ardından araç geçişine kontrollü olarak yeniden açıldı.