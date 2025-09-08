Gürsel Tekin'den 'kayyum' çıkışı! Açıklamaları gündem oldu

Gürsel Tekin, İstanbul İl Başkanlığı binası önünde barışçıl bir konuşma yaptı. Tekin'in "Bu baba ocağı Özgür Çelik'e de yeter bana da yeter, hepimize yeter. Biz buraya bitilerini itelemek için gelmedik. Biz çağrı heyetiyiz" açıklaması dikkat çekti.

"Biz kayyum değiliz, çağrı heyetiyiz" diyen Tekin, Esenyurt ve Şişli belediyelerine atanan 'kayyum'lara dikkat çekti. Tekin "Arkadaşlarımızın bu heyecanını kudretini Esenyurt'ta, Şişli'de görmek isterdik. Güçleri bize yetiyor" ifadelerini kullandı.

Tekin'in açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

'ARKADAŞLARIMIZIN BU HEYECANINI ESENYURT'TA ŞİŞLİ DE GÖRMEK İSTERDİK'

"Bugün ben ve heyettrki arkadaşlarımız bugüne kadar yaşanan sorunların hiçbirinin içinde yokuz. Daha da ileri gidiyorum karşılıklı birbirine ağır konuşan arkadaşlarımızı uyardım. "Yarın yüz yüze bakacaksınız." dedim. 1,5 yıllık sorun mahkemeye düştü. Şikayet edenler CHP. Biz kayyum değiliz. Kayyum Esenyurt'ta, kayyum Şişli'de... Arkadaşlarımızın bu heyecanını kudretini Esenyurt'ta, Şişli'de görmek isterdik. Güçleri bize yetiyor...

Bizim görevimiz sıkıntıların çözülmesi. Sadece baba ocağına giderken el ele kol kola gidelim bütün sorunları çözelim.(Su şişesi fırlatılması üzerine) İsterlerse kurşun atsınlar. Biz ve arkadaşlarımız partimizin durumunun çözümü için elimizden geleni yapacağız.

Biz bugüne kadar parti içinde hiçbir arkadaşımızı ayrıştırmadık. Partimizin kurumsal kimliğini koruyabilecek her türlü çabayı vereceğiz. Arkadaşlarım hassasiyetini anlıyorum.

"ÖZGÜR ÖZEL NE ZAMAN İSTERSE BİR ARAYA GELİRİZ"

Benim derdim arkadaşlarımla kavga etmek değil. Ta köydeki akrabalarım tehdit edildi. Ama çözmek istiyoruz. Birileri CHP'yi bölmek istiyor olabilir ama biz bölünmemesi için elimizden geleni yapacağız. Tarafsızlığımızla ilgili kuşkuları olmasın. Özgür Özel ne zaman isterlerse bir araya geliriz.

"HİÇKİMSEYE PAPUÇ BIRAKMAYACAĞIZ"

Şerefim üzerine söylüyorum. Şu bağıranların bir tanesi bile CHP'li değil. Biz en başından beri söyledik.Bura baba ocağı. Ben hiç böyle bir şey görmedim. Biz onurumuzla, hassasiyetimizle yaşayan insanlarız. Hiç kimseye papuç bırakmayacağım. Yargı yoluyla hesaplaşacağız.

"BU BABA OCAĞI HEPİMİZE YETER"

Bu baba ocağı Özgür Çelik'e de yeter bana da yeter, hepimize yeter. Biz buraya bitilerini itelemek için gelmedik. Biz çağrı heyetiyiz. Sorunları çözmek için geldik. CHP anayasası neyi gerektiriyorsa onu yapacağız.

"YÖNETİCİLER BU SORUNU ÇÖZSÜN"

7 gün bu sorunların olmaması için bütün çabayı sarf ettik. Yönetici arkadaşlaırmız bu sorunu çözsün. Mahkemeye veren değiliz. Çözüm istiyoruz.

HALKTV'Yİ TOPA TUTTU

Halk TV ne oldu da 300 dairesi, 20 bilmemneyi çktı diye haber yapıyorusunuz. Bu mu habercilik?..."

Gürsel Tekin, açıklamasının bitirmesinin ardından aracına dönerek kimi görüşmeler yapacağını belirtti.