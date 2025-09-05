Gürsel Tekin çağrı heyetini tanıttı! Kayyum olarak atanmıştı...

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilerek il yönetime kayyum atanması sonrası Gürsel Tekin kayyum heyetiyle beraber ilk kez bir video paylaştı. Tekin heyetle birlikte göreve başladıklarının altını çizerken, kendisi için 'İl Başkanı' imzasını kullanması dikkat çekti. Heyettekilere ise 'aslan arkadaşlarım' ifadelerini kullandı.

Tekin’in açıklamalarında öne çıkan satırlar ise şu şekilde oldu;

Zeki başkan doğduğu günden CHP'li, aynı zamanda da uzun süre CHP'nin çeşitli kademelerinde görev yaptı. Keza Erkan kardeşimiz... Biz hepimiz CHP'liyiz. Temel görevimiz arkadaşlarımızın inisiyatifi dışında bazı olumsuzluklar oluştu.

CHP savaş meydanlarında kurulmuş bir siyasi partidir. CHP tabii ki adliye koridorlarına düşmemeliydi. Bizim temel görevimiz bir an önce bu mahkeme koridorlarından çıkarıp kardeşlik hukuku içerisinde bütün CHP'lileri kucaklayarak önümüzdeki süreçte mücadele edeceğimiz çokça tutsak arkadaşlarımız var.

Birçok belediyelerimizde her gün operasyonlar var. Bütün bunlara sahip çıkmak, hak, hukuk adalet için önümüzdeki günlerde mücadele edeceğiz.

Zaman zaman bir kısım arkadaşlarımızın benim dışımda arkadaşlarımızın kim olduğuyla ilgili merakları olmuş. Ben bu vesileyle aslan arkadaşlarımızı sizlere takdim etmek için ufacık videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum.

Bize güvenin, biz CHP'nin ilkeleri, kuralları neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Onun dışında asla kimse bizden bir şey beklemesin. Çünkü biz CHP'liyiz.

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul İl Yönetimi’ne yönelik mahkeme kararının yankıları sürüyor. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’teki CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada, mevcut İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden alarak yerine geçici bir yönetim atadı. Mahkeme, davacı Özlem Erkan’ın dilekçesinde sunduğu “tedbir kararı halinde kayyum olarak atanması için liste”yi dikkate alarak, eski CHP milletvekili Gürsel Tekin’i geçici yönetimin başına getirdi. Tekin pazartesi günü ekibiyle beraber il binasına gideceğini açıklamıştı.