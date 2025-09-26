Gürsel Tekin CHP'den ihraç edildi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gürsel Tekin CHP'den ihraç edildi!

İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin CHP'den ihraç edildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki kayyum ve yönetim tartışmalarının ardından, Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş ve Berhan Şimşek Çıkar, partiden ihraç edildi.

Yüksek Disiplin Kurulu Gürsel Tekin'in ihracı için toplanmıştı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki kayyum ve yönetim tartışmalarının ardından, Gürsel Tekin, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik ve Barış Yarkadaş partiden ihraç edildi.

Uzman hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP kongresi davacılarının "Ankara" oyununa dikkat çekti!Uzman hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP kongresi davacılarının "Ankara" oyununa dikkat çekti!

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yüksek Disiplin Kurulu'nun 26.09.2025 tarihli toplantısında Gürsel Tekin, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik, Barış Yarkadaş isimli üyelerin Tüzüğün 68/1-b maddesinde belirtilen “partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak” hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmalarına;

Yusuf Gögerkaya, Berhan Şimşek, Mustafa Yavuz, Zeynel Kızılkaya, Atakan Demirci, Koray Göbel, Ömer Kutlu, Cevher Sönmez isimli üyelerin Merkez Yönetim Kurulu’nun tedbirli olarak kesin çıkarma cezası talebiyle Kurula sevk kararına yaptıkları itirazların reddine, tedbirin devamına karar verilmiştir.

Son Haberler
16 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Zanlı Bolu’da yakalandı
16 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Zanlı Bolu’da yakalandı
Akrobatik hareketlere 73 bin lira ceza kesildi
Akrobatik hareketlere 73 bin lira ceza kesildi
CHP'nin ihraç kararı sonrası Gürsel Tekin'den ilk açıklama
CHP'nin ihraç kararı sonrası Gürsel Tekin'den ilk açıklama
Gölköy Barajı alarm veriyor
Gölköy Barajı alarm veriyor
Milano'da Hande Erçel rüzgarı! Ortalığı kasıp kavurdu
Milano'da Hande Erçel rüzgarı! Ortalığı kasıp kavurdu