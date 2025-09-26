Gürsel Tekin CHP'den ihraç edildi!

CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki kayyum ve yönetim tartışmalarının ardından, Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş ve Berhan Şimşek Çıkar, partiden ihraç edildi.

Yüksek Disiplin Kurulu Gürsel Tekin'in ihracı için toplanmıştı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki kayyum ve yönetim tartışmalarının ardından, Gürsel Tekin, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik ve Barış Yarkadaş partiden ihraç edildi.

Uzman hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP kongresi davacılarının "Ankara" oyununa dikkat çekti!

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yüksek Disiplin Kurulu'nun 26.09.2025 tarihli toplantısında Gürsel Tekin, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik, Barış Yarkadaş isimli üyelerin Tüzüğün 68/1-b maddesinde belirtilen “partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak” hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmalarına;

Yusuf Gögerkaya, Berhan Şimşek, Mustafa Yavuz, Zeynel Kızılkaya, Atakan Demirci, Koray Göbel, Ömer Kutlu, Cevher Sönmez isimli üyelerin Merkez Yönetim Kurulu’nun tedbirli olarak kesin çıkarma cezası talebiyle Kurula sevk kararına yaptıkları itirazların reddine, tedbirin devamına karar verilmiştir.