Gürsel Tekin felaketin gerçek nedenlerini tek tek sıraladı! Bir kent alarma geçmişti... "Korktuğum başıma geldi" dedi...

İzmir'de su kaynaklarının kritik seviyelere gerilemesi sonucu perşembe gönünden itibaren planlanan dönüşümlü su kesintisi uygulaması başladı. Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, yaşanan su krizi felaketine ilişkin YENİÇAĞ’a önemli açıklamalarda bulundu. Mevcut şartlarda su yetmediği için suların akmamasının suçlusunun CHP’li belediyeler değil, iktidarın 10 yıl boyunca bölgede uyguladığı yerleşim politikası olduğunu belirten Tekin şöyle konuştu:

“Bu nüfus yoğunluğuna mevcut altyapı da yetmez, kanalizasyonlar patlar, sonra da tabi ki her yer kokar. Alt yapı geçmişte buraların nüfus oranlarına göre yapıldığı için bu sorunların ortaya çıkması kaçınılmaz oldu. Ben bu sorunu gördüğüm için 5 yıldır bölgede evi olanları ‘Satın, buradan kurtulun’ diye bağırdım durdum. Sonunda maalesef, korktuğum başıma geldi. Şimdi iktidar mensupları bunun sorumlusunu da CHP’li belediyeler diye göstermeye çalışıyor. Bunlar adeta mafya gibi, önce öldürüp sonra cenazesine gidiyorlar. CHP’nin, iktidarın bu çarpıtmasına karşı suskun kalması da manidar.”

"BÜYÜK BİR KURAKLIKLA KARŞI KARŞIYA KALACAĞIZ"

CHP’li Tekin konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise “Bodrum ve Çeşme’yi bekleyen büyük tehlike su krizidir. Plansız yapılaşma, yoğun turizm baskısı ve küresel iklim krizi nedeniyle Ege Bölgesi’nin yakın zamanda büyük bir kuraklıkla karşı karşıya kalacağı görülüyor. Yarın değil, bugün önlem alınmalıdır" uyarısında bulundu

ARAÇ YIKAMA VE BAHÇE SULAMA GİBİ BİRÇOK FAALİYETE YASAK GETİRİLDİ

Öte yandan kentte yaşanan su sorunu için ilçe belediyeler de ek önlemler alıyor. İzmir'in turistik ilçesi Çeşme’de su krizi nedeniyle ciddi önlemler alındı. Bölgede su ihtiyacını karşılayan Kutlu Aktaş Barajı’ndaki doluluk oranının yüzde 13 ile alarm veren seviyeye düşmesi üzerine belediye harekete geçti. Su tasarrufu amacıyla araç yıkama ve bahçe sulama gibi birçok faaliyete yasak getiren Çeşme Belediyesi, tüm vatandaşları bu kurallara titizlikle uymaya çağırarak, su kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından bu tedbirlerin hayati önem taşıdığını vurguladı.

ÇEŞME’DE SU KRİZİNİN SEBEPLERİ NE?

Ege’nin sevilen tatil beldelerinden Çeşme’deki su krizinin arkasında plansız yapılaşmanın yanı sıra artan turist sayısı ve iklim krizinin etkileri bulunuyor. Uzmanlar, belediyenin aldığı önlemlerin geçici çözüm olduğunu, uzun vadeli planlama ve altyapı yatırımlarının şart olduğunu ifade ediyor.