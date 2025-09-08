Gürsel Tekin il binasınada! Polis biber gazı müdahalesi ile içeriye girdi...

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal kararının ardından partiye kayyum olarak Gürsel Tekin görevlendirilmişti. Tekin, il binası önüne gelerek açıklamalarda bulundu. Tekin, bina kapısı girişinden içeriye girdi.
Engel olmaya çalışanlar ise polis ekiplerinin biber gazı müdahalesine maruz kaldı.
İL BİNASINDA BİBER GAZIYLA MÜDAHALE
Polis ekipleri CHP il binasına biber gazı müdahalesiyle girdi. İl binasında bekleyenler biber gazına maruz kalırken, bayılanların da olduğu belirtildi.
TEKİN BİNAYA GİRDİ
Gürsel Tekin, bina kapısı girişinden içeriye girdi. Tekin'in odaların boşalmasını bekliyor.
CHP'LİLER BARİKAT KURDU
CHP'liler ise il binası içinde makam odasının olduğu bölüme barikat kurdu.
TEKİN BASIN ODASINDA
Gürsel Tekin, basın odasına geldi. Tekin, basın odasında oturuyor.
BASIN BİNADAN ÇIKARILDI
Basın mensupları bina içerisinden çıkartıldı.
ENSAR AYTEKİN İLE GÖRÜŞTÜ
Tekin, saat 15.02'de CHP İstanbul İl Binası'na girdi. Tekin'in binaya girdiği sırada CHP'liler tepki gösterdi.
Saat 15.25 sıralarında Gürsel Tekin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile bir araya geldi.