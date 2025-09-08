Gürsel Tekin il binasınada! Polis biber gazı müdahalesi ile içeriye girdi...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / ANKA

CHP İstanbul İl binasına Gürsel Tekin giriş yaptı. Polis ekipleri, içeriye biber gazıyla girerken etkilenen vatandaşlar oldu. İl binasında makam odasının önünde CHP'liler barikat kurdu. Tekin, basın odasına girdi. Basın mensupları il binasından çıkartıldı.

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal kararının ardından partiye kayyum olarak Gürsel Tekin görevlendirilmişti. Tekin, il binası önüne gelerek açıklamalarda bulundu. Tekin, bina kapısı girişinden içeriye girdi.

Engel olmaya çalışanlar ise polis ekiplerinin biber gazı müdahalesine maruz kaldı.

tekin-21421.jpg

İL BİNASINDA BİBER GAZIYLA MÜDAHALE

Polis ekipleri CHP il binasına biber gazı müdahalesiyle girdi. İl binasında bekleyenler biber gazına maruz kalırken, bayılanların da olduğu belirtildi.

ekran-goruntusu-2025-09-08-150855.png

TEKİN BİNAYA GİRDİ

Gürsel Tekin, bina kapısı girişinden içeriye girdi. Tekin'in odaların boşalmasını bekliyor.

gursel-tekin-222.jpg

CHP'LİLER BARİKAT KURDU

CHP'liler ise il binası içinde makam odasının olduğu bölüme barikat kurdu.

barikat-2421141.jpg

TEKİN BASIN ODASINDA

Gürsel Tekin, basın odasına geldi. Tekin, basın odasında oturuyor.

gursel-tekin-24242.png

BASIN BİNADAN ÇIKARILDI

Basın mensupları bina içerisinden çıkartıldı.

ENSAR AYTEKİN İLE GÖRÜŞTÜ

Tekin, saat 15.02'de CHP İstanbul İl Binası'na girdi. Tekin'in binaya girdiği sırada CHP'liler tepki gösterdi.

Saat 15.25 sıralarında Gürsel Tekin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile bir araya geldi.

Son Haberler
Aksaray’da sokak arasında kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı
Aksaray’da sokak arasında kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı
Dünya devi kulüpten Okan Buruk'a ültimatom! 'Yallancılık' ile suçladılar: Galatasaray'a mektup gönderdiler
Dünya devi kulüpten Okan Buruk'a ültimatom! 'Yallancılık' ile suçladılar: Galatasaray'a mektup gönderdiler
Fatih Altaylı'dan bomba 'CHP' iddiası! Olacakları bir bir anlattı
Fatih Altaylı'dan bomba 'CHP' iddiası! Olacakları bir bir anlattı
İYİ Partili Yüksel Arslan: İmamoğlu’na yapılanların benzeri Mansur Yavaş’a yapılamaz
Başkan Arslan: İmamoğlu’na yapılanların benzeri Mansur Yavaş’a yapılamaz
Karasu’da yaya geçidinde korkunç kaza! Anne öldü, kızı hastanede: Güvenlik kamerası her şeyi kaydetti
Yaya geçidinde korkunç kaza! Anne öldü, kızı hastanede