Gürsel Tekin il binasına gideceği tarihi duyurdu!

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi önceki gün aldığı ara kararla CHP’nin 38’inci Olağan İstanbul Kongresi’ni iptal etmişti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, il yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri, il disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri ile 196 kişiden oluşan Üst Kurul-Kurultay Delegeleri’nin tedbiren görevden uzaklaştırılması yönünde karar alınmıştı.

Mahkeme, daha önce de CHP İstanbul İl Başkanlığı yapan eski milletvekili Gürsel Tekin ile Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan geçici yönetimi görevlendirmişti.

CHP’nin ise bu görevi kabul etmesi üzerine partiden ihracını istediği Gürsel Tekin, “Benim ihracım söz konusu bile olamaz” ifadelerini kullanmıştı.

Özel’in “Benim vekilim Özgür Çelik İstanbul İl Başkanı olarak görevinin başındadır” demesine karşın, partililer il binasında nöbet tutmaya başlamıştı.

Sözcü'de yer alan habere göre; CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yerine 4 kişilik heyetle birlikte kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, pazartesi günü CHP İstanbul il binasına geleceğini söyledi.

