Gürsel Tekin, pazartesi günü yapacağı ilk icraatı açıkladı… Yeniçağ’dan Süleyman Çay’a konuştu… Kayyum olarak atanmıştı…

Türkiye gündeminde büyük yankı uyandıran CHP İstanbul İl Başkanlığı Kongresi’nin iptal kararının ardından göreve kayyum olarak atanan eski CHP milletvekili Gürsel Tekin, Yeniçağ gazetesi muhabiri Süleyman Çay’a gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tekin, göreve geldiğinde ilk yapacağı icraatı ise açıkladı. Tekin, “İlk işimiz; dayanışmayı ve kardeşlik hukukunu egemen kılacak çalışmalar yapmak olacak” dedi.

Gürsel Tekin’in Yeniçağ’a özel sorulara verdiği cevaplar şu şekilde;

Soru: Pazartesi günü il binasında engellemelere karşı ne gibi önlemler aldınız?

Önlem almadık. Biz milletle kucaklaşmaya geliyoruz. Engellenecek bir durum söz konusu olamaz.

Soru: Göreve geldiğinizde ilk yapacağınız icraat ne olacak?

İlk işimiz; dayanışmayı ve kardeşlik hukukunu egemen kılacak çalışmalar yapmak olacak. Eski ilçe başkanı arkadaşlarımızla bunu tesis edeceğiz. Sahada milletin gerçek gündemiyle meşgul olacağız. 3,5 yıl önce il başkanlığı döneminde yaptığımız gibi ihale çetelerinin korkulu rüyası olarak sokakta olacağız. Milletin yanında olup, dertlerine derman olacağız.

Soru: Özgür Özel’in "Ne cenazesi, bırakırsa kokacakmış. Herkes ağzından çıkan lafın nereye gittiğini görecek. Ortada bir adalet ve demokrasi cenazesi var. O cenazeyle mücadele edeceksen gel birlikte edelim" çağrısına yanıtınız nedir?

Bizde demokrasiyle mücadele etmek için geliyoruz. Benim ve 4 arkadaşımızın(çağrı heyeti) bu süreçte hiçbir dahili yoktur. Keşke bu noktaya gelmeseydi. Bir an önce savaş meydanlarında kurulmuş CHP’nin asla adliye koridorlarında tartışılmayacak duruma getirmek istiyoruz. Genel merkez ve yöneticilerimizle buna çaba göstereceğiz.

Soru: Parti tabanından gelen tepkiler hakkında düşünceleriniz nelerdir?

Türkiye’nin dört bir tarafından destek aldığımızı söyleyebilirim. Bizim CHP kimliğimizden, hiç kimsenin tereddüttü yoktur.

Soru: Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı, Silivri’den önemli bir iddia paylaştı. Altaylı’nın aktardığına göre, Gürsel Tekin kayyum olarak atanacağından 5 gündür haberdar ve listesini de kendisi hazırladı. Siz peki bu iddialar hakkında neler söylemek istersiniz?

Hiçbirisi doğru değildir. Ben bu tartışmaların tarafı değilim. Tek amacımız CHP’nin altı okudur.

Son olarak Gürsel Tekin, “Yaptıklarınız yapacaklarınızın teminatıdır” deyimine değinerek CHP tabanına seslendi. Tekin şunları söyledi:

“İl başkanlık ve sekreterlik döneminde tarafsızlığımı, hukuka bağlı kalacağımı ve anayasasında çıkmayacağımı her partili bilir. Ocağımızdaki sorunları çözmek ve dayanışmayı güçlendirmek için geliyoruz”

