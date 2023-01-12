Gürsel Tekin PKK'nın dağ kadrosunda olmaktan 13 yıl hapis yatan Kurtuluş Tayiz'in Erdoğan'ın uçağındaki fotoğrafını paylaştı

CHP'li Gürsel Tekin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullandı. Tekin muhalefeti her fırsatte terör ile suçlayan Erdoğan'ın birlikte fotoğraf çektirdiği ismi paylaşarak şunları söyledi:

"PKK'DAN 13 YIL CEZA ALAN KURTULUŞ TAYİZ, ERDOĞAN'IN YANINDA"

"PKK terör örgütünün dağ kadrosuna üye olmaktan tam 13 yıl ceza alan ve hapis yatan Kurtuluş Tayiz devletin uçağında, Erdoğan’ın yanında. Öyle iltisaklı filan değil. Bizzat üyesi. Şimdi soruyorum. Devletin uçağına bu şahsı alan şahıs hakkında hangi işlem yapıldı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin polisi yok, askeri yok, istihbarat teşkilatı yok. Eski adıyla fişleme yeni adıyla arşiv bilgilerinin tamamı devlette var, merkezi hükümete açık. İstanbul’a el koymak için temelsiz iftiralar üretenler yanlarına, çevrelerine hiç bakıyor mu?"

Gürsel Tekin'in 3 milyonun üzerinde görüntülenme alan paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

KURTULUŞ TAYİZ KİMDİR?

Kurtuluş Tayiz Akşam gazetesi "yazarı" olarak meslek hayatına devam etmektedir. Bir dönem Taraf gazetesinde Dar Kapı köşesini hazırlamış ve yazmıştır. Van'ın Özalp ilçesinde doğmuştur.16 yaşında PKK terör örgütüne katıldığını belirten Kurtuluş Tayiz daha sonra örgüte üye olmaktan 13 yıl hapis yatmıştır. Hapisten çıktıktan sonra bir ara Özgür Gündemde yazmış kısa bir süre sonra kovulmuştur..

9 kardeşlerdir. 6 kardeşi İstanbul’da, bir ablası Van’da, biri İzmir diğeri de Çanakkale’de yaşamaktadır. Van doğumlu olan yazar aslen İran Azeri kökenlidir. Kendilerine Acem dendiğini daha sonra atalarının Özalp Van’a yerleştiğini açıklamıştır. Annesinin saf İran Türkmeni, babasının ise İran Azerisi olduğunu açıklamıştır. Baba tarafının oylarını MHP’ye, anne tarafının ise Ak Parti, Milli Selamet ve Refah Partisi’ne oy verdiğini belirtmiştir.

İlkokul mezunu olan Kurtuluş Tayiz, Ortaokulu Van Atatürk Lisesi’nde okumaya başladığını ancak 8 yıllık eğitim olduğu için 5. sınıfta ayrıldığını bu nedenle kendisini ilkokul mezunu bile değilim diyerek eğitim durumuna açıklık getirmiştir. 2016 yılında Hacer Akıcı ile evlenmiştir..