Gürsel Tekin sıradaki hamlesini canlı yayında açıkladı!

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararı ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve heyeti görevden alınmıştı.

CHP İstanbul'a Gürsel Tekin ve 4 kişilik bir kayyum heyeti getirilmişti. Ardından 8 Eylül'de binlerce polisin ablukası ve biber gazları eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına Gürsel Tekin, girmişti.

Dün ise Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, ise CHP’nin 8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul Olağan İl Kongresi’nin iptali istemine ilişkin Ankara’daki 2 davayı reddetmişti.

Gürsel Tekin ise bugün eski il binası önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tekin, sıradaki hamlesinin ise kısa sürede görevi yapıp emanet ettiklerinin altını çizdi.

Tekin'in açıklamalarında öne çıkan satırlar şu şekilde;

Arkadaşlarımızı üzmek istemiyorum ama polemiğe girersem birçok arkadaşımı üzerim. Sabrımızı koruyoruz.

Bahadır mıymışsın nesin kardeşim, sen hocasın ya! Daha 2 gün önce sayın İnce’yi infaz ettiniz. Bugün sayın İnce ile biz yine yan yanayız. Biz Aziz İhsan’lara yenilmeyeceğiz, nokta.

Kısa süreli işimizi yapıp buradan gitmek istiyoruz. Bir an önce görevimizi yapıp emanet edeceğiz.

Saldırı ve hukuksuzluğa rağmen işimizi yapacağız. Şu anda binamız İstanbul İl Başkanlığı binasıdır. Yarın değişirse "Şırnak'a gidin" derlerse oraya gideriz.

Çağrı heyeti şu anda yapması gereken işini arkadaşlar yüzünden yapamıyor.