Gürsel Tekin Türkiye'nin ekonomi gerçeğini 3 kelimeyle özetledi. "Ülke yangın yerine döndü"

CHP’den 2024’te istifa eden eski Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün raporuna dayanarak Türkiye’nin ekonomik tablosuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Rapora göre, her beş şirketten biri fiilen iflas etmiş durumda. Üretim ve satışın durduğu bu “zombi şirketler”, yalnızca borç ve desteklerle ayakta duruyor. IMF verileri, Türkiye’yi bu alanda dünya birincisi gösteriyor.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) kredileri, yüksek enflasyon karşısında eriyip giderken, icra dosyaları 38 milyona ulaştı. İcra işlemlerinin ortalama süresi üç yılı buluyor.

Tekin, “Ülkenin dört bir yanında borç, haciz ve iflas kol geziyor,” diyerek tablonun vahametini vurguladı. 2024’te her 14 kişiden biri ekonomik suçlardan soruşturma geçirirken, vatandaşın geçim derdi her geçen gün büyüyor.

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Ekonomik yangın, sadece halkı değil, esnafı ve sanayiciyi de vuruyor. Resmi verilere göre, 2024’te konkordato ilan eden şirket sayısı bir önceki yıla göre yüzde 30 arttı. Tekin, mevcut düzenin yalnızca bir avuç zengini koruduğunu, halkın ise ezildiğini söylüyor.

“Bu ülke 85 milyonun vatanıdır, yandaşların değil!” sözleriyle hükümete sert eleştiriler yönelten Tekin, acil reform çağrısı yaptı.

Uzmanlar, ekonomik toparlanma için yapısal değişiklikler gerektiğini belirtiyor. Ancak yüksek faiz oranları, döviz kurlarındaki dalgalanma ve güven kaybı, çözümü zorlaştırıyor.

Tekin’in açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, vatandaşlar ekonomik çöküşe karşı seslerini daha yüksek duyurmaya başladı. "Artık görmeyen göz, duymayan kulak kalmasın" cümlesi sıkça telafuz edilmeye başlandı.