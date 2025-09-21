Gürsel Tekin'den CHP yönetimine flaş çıkış: Aklınızı başınıza toplayın

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi 2 Eylül'de verdiği kararla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve kongre delegelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmetmişti. İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin öncülüğünde bir çağrı heyeti atandı.

Gürsel Tekin, karar sonrası 8 Eylül'de polis eşliğinde İstanbul İl Başkanlığı binasına girmişti.

"AKLINIZI BAŞINIZA TOPLAYIN"

Gündeme ilişkin TGRT'ye açıklamalar yapan Tekin, CHP yönetimine seslendi. Tekin, "Gelin tüzüğümüzü alalım. Mahkeme dosyasını alalım. Ben hukukçu değilim, kararı siz verin, altına imza atayım. Daha ne istiyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi vesayet kabul etmez. Aklınızı başınıza toplayın. Gelin bir an önce ben ve arkadaşlarım da bu meseleyi derleyip toparlayıp partiyi emanet etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP'deki 22. Olağanüstü Kurultay sürecine yönelik konuşan Tekin, kongre sonrası görevinin sona erip ermeyeceğine yönelik "Hayır, ermiyor. Tedbir var. Ancak mahkeme sona erdirebilir" dedi.

"NE İNCE'YİM NE KILIÇDAROĞLU"

Heyetteki görevini kabul etmesi sonrası kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Gürsel Tekin, "CHP'yi benim kalbimden kimse atamaz. Nevrim döndü. Siz atamazsınız beni. CHP beni değil itirafçıları atsın" dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü bir dönemde psikolojik baskı altında kaldığını savunan Gürsel Tekin, "Biz Muharrem'i infaz ettik. Kılıçdaroğlu'nu da sildirdik. Bana geçmez kardeşim, hiç yormayın kendinizi. Ben ne Muharrem İnce'yim ne de Kemal Kılıçdaroğlu'yum" ifadelerini kullandı.

CHP Olağanüstü Kurultay'ı toplanıyor

