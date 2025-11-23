Türkiye, yeni çözüm sürecindeki gelişmeleri, muhalif belediyelere yönelik operasyonları, CHP'nin kurultay davasını konuşurken Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündem değerlendirmeleri de tartışılıyor.

Kılıçdaroğlu, X sosyal medya hesabında yayımladığı videoda önce yolsuzluk vurgusu yaptı ve “CHP arınmalı” mesajı verdi. Kılıçdaroğlu, aynı mesajında “sürece” ilişkin değerlendirmesini paylaşarak CHP yönetimine bu sürece dahil olun, önde gidin ve risk alın çağrısı yaptı.

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan ve partisinden ihraç edilen Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının üzerine dikkat çeken bir çıkış geldi.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şunu herkes aklının bir köşesine kazısın: Çoban ateşi çoktan yakıldı. Bu saatten sonra hiç kimsenin konforlu bir alanı olmayacak. CHP’yi troll çetelerinin diliyle hizaya sokamazsınız. CHP, bedel ödeyerek mücadele edenlerin, hesabı tertemiz verenlerin, alnı açık olanların partisidir" ifadelerini kullandı.

Tekin ayrıca Kılıçdaroğlu'nun CHP'den ihraç edileceği iddialarına yönelik "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi üzerinden ‘ihraç’ gibi yakışıksız bir söylemi dillendiren troll çeteleri bilsin ki; kendimize yapıldığında sessiz kaldık belki ama Kemal Bey’e karşı aynı cesareti asla gösteremezsiniz" dedi.

Gürsel Tekin'in paylaşımının tamamı şöyle:

CHP’nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun adı üzerinden ‘ihraç’ gibi sevimsiz ve yakışıksız bir ifadeyi dillendiren troll çeteleri şunu çok iyi bilsin:

Kendimize yapıldığında sustuk belki, ama Kemal Bey’e karşı aynı cüreti asla gösteremezsiniz.

Bu partinin genel başkanları dâhil bütün kadroları tarih boyunca hep hesap sormuştur; hiçbir zaman hesap vermekten kaçmamıştır.

Biz hiçbir arsızı, hiçbir yolsuzu savunmadık. Kirli düzene, rüşvete, çıkar ilişkilerine omuz verenlerin yanında durmadık. CHP’nin geleneği temizdir, vicdanı temizdir, mücadelesi temizdir.

Sayın Genel Başkanımın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüşlerine katılıyorum:

Cumhuriyet Halk Partisi; iftiraların, kumpasların ve yolsuzlukla anılan her türlü kirli yapılanmanın dışında tutulmalıdır. Bu tablo artık sürdürülebilir değildir.

Bu parti arınacak, güçlenecek ve yoluna devam edecektir.

Bugün karşımızda örgütlü bir troll çetesi var. Görevleri bellidir: CHP’nin köklü geleneğini, ahlaki duruşunu ve siyasal mirasını kirletmek.

Ama bilsinler ki, bu parti troll çetelerinin, çıkar çevrelerinin ya da karanlık yapıların dizayn edeceği bir parti değildir.

Ve şunu herkes aklının bir köşesine kazısın:

Çoban ateşi çoktan yakıldı.

Bu saatten sonra hiç kimsenin konforlu bir alanı olmayacak.

CHP’yi troll çetelerinin diliyle hizaya sokamazsınız. CHP, bedel ödeyerek mücadele edenlerin, hesabı tertemiz verenlerin, alnı açık olanların partisidir.