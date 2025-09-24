Gürsel Tekin'den kongre açıklaması!

CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan ve CHP tarafından ihracı istenen Gürsel Tekin, Sarıyer'deki eski CHP İl Başkanlığı binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tekin, CHP'nin bugün yapılan Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’yle ilgili yaşanan sürece ilişkin soru üzerine "en kongre tartışması içine girmiyorum. Yargının alacağı her türlü karar tabii ki bizi bağlayacaktır. Yargı kararıyla görevimiz sonlandırılır. Bir an önce de sonlansın talebi içindeyiz" açıklamasında bulundu.

Son dakika... Özgür Çelik yeniden İstanbul İl Başkanı!

Tekin, “Ben kongre tartışması içine girmiyorum. Hiç girmedik. Bizim hukuken yapmamız gereken çokça işler var. Halen demirbaşlarımızı alamadık. Halen kasayı alamadık. Bütün buna rağmen, birçok arkadaşlarımızın kötülüklerine rağmen asla bir gün yargıya başvurmadık. Biz burada bağımsız bir kuruluz. Yargının alacağı her türlü karar tabii ki bizi bağlayacaktır. Hiç tartışmasız, yalan da olsa, yanlış da olsa her karar bizi bağlar. Onun için bugün yapılan kongreyle ilgili bir yorum yapmıyorum. Hayırlı olsun. Biz kongre kararıyla gelen bir kurul değiliz. Biz yargı kararıyla gelen bir kuruluz. Yargı kararıyla görevimiz sonlandırılır. Bir an önce de sonlansın talebi içindeyiz" ifadelerini kullandı.