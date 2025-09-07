Gürsel Tekin'den kritik açıklama! Canlı yayında ilk kez duyurdu

Gürsel Tekin, kritik Pazartesi öncesi Sözcü canlı yayında dikkat çeken açıklamalar yaptı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla görevden alınmasının ardından Çelik'in yerine 'kayyum' olarak atanan Tekin ve beraberindeki kayyum heyeti 8 Eylül Pazartesi gününü işaret ederek İl başkanlığına gideceklerini duyurmuştu.

CHP lideri Özgür Özel, mahkemenin kararını tanımadıklarını açıklayarak, Özgür Çelik'in görevine devam ettiğini ifade etmişti.

'İL BİNASI ÖNÜNDE TEDBİR ALINACAK'

Gazeteci Saygı Öztürk, CHP yönetiminin partinin il binasının önünde tedbir alacağını; TBMM Grup Başkanvekilleri'nden Gökhan Günaydın'ın da İstanbul milletvekillerine gönderdiği mesajla yarın tüm milletvekilllerinin il başkanlığınada bulunmasının istendiğini belirtti.

GÜRSEL TEKİN , EMNİYETTEN YARDIM İSTEDİ Mİ?

Konuyu değerlendiren Tekin il binasını "baba evi" olarak gördüğünü söyleyerek emniyetten destek istemediğini söyledi.

Tekin, kongre süreciyle ilgili hukuki bir sorun olduğunu belirterek, bu sorun nedeniyle görevlendirildiklerini vurguladı. Tüzüğe uygun şekilde eksikliklerin giderilmesi için çalışacaklarını ifade eden Tekin'in "Yarın gittiğimizde il başkanımız Özgür Çelik kardeşimiz ve partinin diğer yöneticileriyle kucaklaşacağız" ifadeleri dikkat çekti.

