Gürsel Tekin'den mahkemeye başvuru!

CHP İstanbul İl Kongresi için mahkemenin iptal kararı sonrası İl Yönetimi'ne, tartışmalı bir kararla Gürsel Tekin kayyum atanmıştı.

Gürsel Tekin, bugün saat 12.10’da CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda olacağını duyurmuştu. Tekin ise yeni bir karar alarak sakinleştikten sonra parti binasına gideceğini açıklamıştı. Tekin, Yeniçağ'a 12.30'da açıklama yapacağını açıklamıştı. Tekin, il binasına gitmek üzere yola çıktı.

Gürsel Tekin, saat verdi! Çok kritik açıklamalar...

CHP İstanbul'a kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, görevi yerine getirebilmek için mahkemeye kararın örneğini istemek için avukatı Barış Demirkuş üzerinden İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yaptı.