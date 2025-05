Gürsel Tekin'den 'tefeci düzeni' tepkisi: Bu bir ekonomik işgal

CHP'nin 24, 25, 26 ve 27 Dönem Milletvekili Gürsel Tekin, vatandaşların ekonomik sıkıntılar karşısında çözüm için başvurduğu zorluklara gözler önüne serdi.

"81 İLDE TEFECİLİK SEKTÖR OLMUŞ"

Emeklilerin, esnafın, çiftçinin "Resmi görünümlü yağmacılarla, sokak arası tefeciler arasında sıkışmış durumda" olduğunu ifade eden Tekin, "Arsasına çöken, dükkanını alan, evini hacizle yok pahasına satan bu vahşi düzen; adı ekonomi değil, adı organize soygundur. 81 ilde tefecilik bir sektör olmuş, kimse de ‘dur!’ demiyor" dedi.

"HER İCRA DOSYASININ HESABINI SORACAĞIZ"

Tefecilerin ciddi bir sorun olduğuna işaret eden Tekin, "Tefeciye teslim olmuş bir millet demek, devleti kaybetmiş bir toplum demektir" ifadelerini kullandı.

Tekin, "Bu bir kriz değil, bu ekonomik işgaldir. Tefeciliği görmeyen değil, görüp de susturan herkes suçludur. Her kuruşun, her senedin, her icra dosyasının hesabını soracağız" dedi.

Tekin'in paylaşımı şöyle:

"Tefeci Düzeni: Bu Bir Ekonomik İşgal!

Bu ülkede artık sadece para değil, insanlık da faize mahkûm! Evine ekmek götüremeyen yurttaş tefeciye düşmüş. Banka kapısından dönen emekli, dükkânı kapanan esnaf, tarlasını süremeyen çiftçi… Hepsi aynı çarkta: Resmi görünümlü yağmacılarla, sokak arası tefeciler arasında sıkışmış durumda.

Arsasına çöken, dükkanını alan, evini hacizle yok pahasına satan bu vahşi düzen; adı ekonomi değil, adı organize soygundur. 81 ilde tefecilik bir sektör olmuş, kimse de ‘dur!’ demiyor!

Vatandaşın cebine değil, boğazına ip geçiren bu sistemin suç ortakları belli:

▪️ Bankalar,

▪️ Göz yuman denetçiler,

▪️ Seyirci kalan iktidar!

Tefeciye teslim olmuş bir millet demek, devleti kaybetmiş bir toplum demektir. Vatandaşın evine, arsasına, hatta mezarına bile çöken bu karanlık çeteleri koruyan, susan, kollayan kim varsa bu düzenin ortağıdır!

Uyarıyoruz: Bu bir kriz değil, bu ekonomik işgaldir. Tefeciliği görmeyen değil, görüp de susturan herkes suçludur. Her kuruşun, her senedin, her icra dosyasının hesabını soracağız. Bu milleti 5’li çeteye teslim edenler yetmedi, şimdi sokak çeteleriyle boğdurmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz!"