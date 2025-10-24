CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ve 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davada kritik duruşma görüldü.

Mahkeme, 'mutlak butlan' davasını asıl davanın kanunsuz kalması sebebiyle reddine karar verdi.

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül’de kongreyi iptal edip, Çelik ve yönetimini görevden almıştı. Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Başkanlığı’na ‘geçici kurul’ olarak atandı.

Ankara'da alınan kararın ardından Gürsel Tekin’den Yeniçağ muhabiri Süleyman Çay'a değerlendirmeler geldi. Tekin, “Ankara ile ilgili bir yorum yapacak durumda değilim. Çünkü bizimle ilgili bir durum değil. Burada görevimize devam ediyorum. Ben hiç ilgilenmiyorum” dedi.

