CHP İstanbul İl Kongresi’ne açılan dava neticesinde mahkeme, il yönetimine tedbir amacıyla kurul heyeti atamasına karar vermişti. İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Gürsel Tekin'i CHP İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum olarak ataması sonrası CHP’nin iki kongresi yapıldı. İki kongrede de Özgür Çelik CHP İstanbul İl Başkanı seçilmişti.

CHP Genel Merkezi tarafından mahkemenin verdiği kararın kaldırılması için Bölge Adliye Mahkemesi’ne yaptığı itiraz reddedilmiş ve mahkemeden Tekin'in, kayyumluğa devamı yönünde bir karar verilmişti.

Bunun üzerine, CHP Genel Merkezi tarafından mahkemenin verdiği kararın kaldırılması için Bölge Adliye Mahkemesi’ne yapılan itiraz reddedilmiş ve mahkemeden Tekin'in, kayyumluğa devamı yönünde bir karar çıkmıştı.

TEKİN BANKAYA BAŞVURMUŞTU

Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın hesaplarını kontrol etmek amacıyla bankaya başvuru gerçekleştirmişti.

BANKA VERMEMİŞTİ, DEVREYE MAHKEME GİRDİ

Banka ise yapılan başvuruyu Tekin'i kayyum olarak atayan 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yazı yazmış ve mahkemenin Tekin'i İl Başkanı olarak görevlendirdiği fakat yapılan son kongrede Özgür Çelik'in ilk başkanı olarak seçildiği, seçilen yönetimin de Tekin'in aksi yönünde talebi olduğu belirtilmişti.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi bankalara yazı gönderdi. CHP İstanbul İl Başkanlığı adına açılan ve aktif olarak kullanılan mevcut tüm hesapların mevcut bakiyelerinin, mevcut hesaplardan yapılan tüm işlemlerin dökümlerinin ve bu işlemlerin kimler tarafından yapıldığının bildirilmesi istendi.

Ayrıca bankalara, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın vergi numarasından da detaylı araştırma yapılması ve tespit edilen bilgi ve belgelerin mahkemeye gönderilmesi talep edildi.