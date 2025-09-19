Gürsel Tekin'in açıklamaları gündem oldu! Tek tek saydı

CHP'nin 'mahkeme kararını tanımıyoruz' demesine rağmen İstanbul İl başkanlığına 'kayyum' olan Gürsel Tekin, İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen Ertan Yıldız'la yaptığı iddia edilen telefon görüşmesinden, merak edilen mal varlığına; FETÖ lideri Gülen'le yaptığı iddia edilen 'geçmiş olsun' görüşmesinden 'kayyum' olarak atanmasıyla ilgili ortaya atılan iddialara kadar çok sayıda soruya yanıt verdi.

Sözcü TV'ye katılan Gürsel Tekin'in açıklamaları şöyle

ERTAN YILDIZ'LA TELEFON GÖRÜŞMESİ VAR MI?

"Asla, sıfır. Partimin kurumsal kimliğini muhafaza etmek için yutkunarak konuşuyorum. Benim Ertan Yıldız'la ya da herhangi bir itirafçı ile uzaktan yakından en ufak temasım yok. Ortaya koysunlar, yarından itibaren bırakacağım.

AKP'Lİ YETKİLİ İLE ATAMA KARARI ÖNCESİ BİR TEMASI OLDU MU?

O teması bulsunlar Taksim Meydanı'nda kendimi asarım. Rezan benim avukatım, çok da sevdiğim kardeşimdir.

ABD'de CHP temsilci olan kardeşim Ankara'ya geldiklerini, başta CHP olmak üzere şu anda genel başkan yardımcıları dahil temaslarının olduğunu, İstanbul'a geleceklerini, TÜSİAD ve çeşitli yönetimlerle toplantılarının olacağını, 'Abi seni de görmek istiyoruz' dediler. Ben de Rezan Epözdemir'i hiçbir dahilin olmamasına rağmen, benim avukatım olduğu için Rezan'la beraber gittik. Orada kahvemizi içtik. Rezan'ın dosyasında bunun olmadığını görebilirler.

Beni rehin alabilecek tek bir güç olabilir. Önce Allah, sonra kıramayacağım eşim, çocuğumdur. Ben rehin alınabilecek karakterde insan değilim. Rehin alınanlar dün Aziz İhsan'ın CHP yöneticileri hakkındaki söyledikleri cümlelerden dolayı bir arkadaşımız rahatsız olup suç duyurusunda bulunamamışsa asıl rehin onlar.

Beni ve arkadaşlarımı rehin alabilecek bir gücün daha yeryüzünde olmadığını hatırlatmak isterim.

MAL VARLIĞI

Mal varlığı açıklamalarıyla ilgili vekil olduğum dönemde defalarca kanun teklifi vermiş insanım. Türkiye'de arama motoruna girdiğinizde imar çetesi, beton lobisi, ihanet çeteleriyle mücadele eden herhalde tek kişiyim. Arkadaşlarım kusura bakmasın.

Bizim hiçbir varlıkla ilgili, malımız mülkümüz olsun arayışı içinde olmadık. Mal varlığımı açıklarsam diyecekler ki bu kadar şey olur mu? 1994 yılında aldığım evim var, şu anda oturduğum evim var, eşimin minik bir dairesi var, bir tane de aracımız var. Çok şükür bize yetiyor.

Çocuklarım ve abilerime, ablalarıma, yeğenlerime gelince hepsi emekçi. Müşahitlikle başladık, müteahhitlik hevesimiz olmadı. Bundan dolayı 30 yıldır imar çetesiyle mücadele eden insanım.

El insaf edin. Düne kadar bizi kahraman ilan ettiniz. Başta sayın genel başkan olmak üzere. İmar çetesinin korkulu rüyası diye beni tanıttınız. Ne oldu size?

Şimdi ismini zikrettiğiniz zatı muhteremle ilgili daha 4 yıl önce kendisi avukattır diye aldım, adliyeye gittik, imar çetelerini yargıya taşıdık. Benim zorumla.

Bulsunlar, herkese hibe edecek durumdayım. Borçlarımı da söylersem ayıp olur. Bizim dünyamızda para diye bir şey yok. Kimin dünyasında para olduğunu önümüzdeki günlerde göreceğiz.

GÜLEN'E GEÇMİŞ OLSUN DEDİ Mİ?

Onunla ilgili kayıtlarda var sadece ben değil 600 siyasetçi içinde evet benim de ismim var. Bu da bizim kusurumuz olsun, bu kadar uğraşın içinde minik kusurlar da olabilir.

15 Temmuz'dan sonra Gürsel Tekin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı çağırmıştır. Gel, dava aç, ben dava açmışım. Bugün Zaman Gazetesi'nin yeriyle ilgili dava açan benim. Ufacık üzerimde kir, altımızda ıslaklık olsa asla böyle bir sorumluluk almam.

ORTADA CENAZE VAR SÖYLEMİNDEN RAHATSIZ MI?

Rahatsız değilim. Burası CHP, neden kimse sorunları konuşmaz? Kimdir Azizler, Ahmetler, Mehmetler pırıl pırıl CHP'yi zan altında kalıyor. Bunlarla nasıl ilişki kurdunuz?

Bana laf yetiştiren arkadaşlarım, tutuklu arkadaşlarımıza sahip çıkmak için gelin el birliği ile onu yapalım. Hakaret edenlere hukuksal haklarımı kullanacağım."

